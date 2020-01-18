Kılıçdaroğlu: "Düşüncenin farklılığına tahammül edemeyen bir siyasal anlayışta demokrasi olmaz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Düşüncenin farklılığına tahammül edemeyen bir siyasal anlayışta demokrasi olmaz' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Düşüncenin farklılığına tahammül edemeyen bir siyasal anlayışta demokrasi olmaz"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı. (4)

Kılıçdaroğlu: Düşüncenin farklılığına tahammül edemeyen bir siyasal anlayışta demokrasi olmaz

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:19 Kaynak: AA
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