Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu Düzce'de cenaze törenine katıldı
Son Dakika Politika Haber

Kılıçdaroğlu Düzce'de cenaze törenine katıldı

27 dakika önce

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Koordinatörü Okan Konuralp'in babası Fuat Konuralp'in Düzce'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu Düzce'de cenaze törenine katıldı, System.String[]
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Koordinatörü Okan Konuralp'in babası Fuat Konuralp'in Düzce'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin iletişim koordinatörlüğünü yapan Okan Konuralp'in hayatını kaybeden babası Fuat Konuralp'in cenaze törenine katılmak üzere Düzce'ye geldi. Konuralp Mahallesi Konuralp Merkez Camii'nde düzenlenen törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları, CHP milletvekilleri, çevre il ve ilçelerden gelen belediye başkanları, partililer ve ailenin yakınları katıldı. Fuat Konuralp'in cenazesi, Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can'ın helallik almasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
Kemal Kılıçdaroğlu, Konuralp, Düzce, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı çağrı: Derhal özür dilemelidir Feci kazada 4 cenaze 3 tabut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Sivas Katliamı anmasında türkü söyledi Kamuda esnek çalışma modeline geçiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:45:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu Düzce'de cenaze törenine katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]