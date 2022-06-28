Kılıçdaroğlu: "Ecevit'le Erbakan Bağırdılar mı? Çağırdılar mı? Geliyoruz Dediler mi Hayır, Gereğini Yaptılar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bağırır, çağırırsın ortada hiçbir şey yok! Ecevit'le Erbakan bağırdılar mı? Çağırdılar mı? Geliyoruz dediler mi? Hayır, gereğini yaptılar… Bizim geleneğimizde gereğini yapmak vardır!" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında; "Bağırır, çağırırsın ortada hiçbir şey yok! Ecevit'le Erbakan bağırdılar mı? Çağırdılar mı? Geliyoruz dediler mi? Hayır, gereğini yaptılar… Bizim geleneğimizde gereğini yapmak vardır!" mesajını verdi.

Videoda, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının şu bölümü yer aldı:

"Bir konuşma yapmışım, burada 2017'de, işgal edilen adalara ilişkin cümle kur' diyorum, cümle dahi kuramıyor. Şimdi ortalık başka yerde Yunanistan'a efeleniyor beyefendi. 'İşte beni kızdırmayın, yok gelirim, giderim, şunu yapacağım, yok bunu yapacağım'. Yapıyorsan yap kardeşim. Ne bağırıp duruyorsun? Yapamayacağını ben de biliyorum sen de biliyorsun. Adalar silahlanırken; hocalar söyledi, emekli askerler söyledi, siyasiler söyledi. 'Adalar'a silah getiriyorlar, Lozan'a aykırı' diye. Gıkı bile çıkmadı. Daha acısı, biz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanımıyoruz. İspanya'da NATO toplantısı var. Beyefendi itiraz etmemiş, onunla aynı masada yemek yiyecek. 'Biz onu tanımıyoruz', diyemiyor. 'O gelecekse KKTC de burada olmalı' diyemiyor bile. Haklı olduğumuz davayı savunamıyorlar. 'Birileri bize kızar mı' diye korkuyorlar. Bize de bir dönem dediler, 'gel, gel' dediler… Ecevit de dedi ki; 'olur, geliyorum.' Ecevit ile Erbakan gittiler ve Kıbrıs'ın Türk kesimini aldılar, bitti mesele. Bağırdılar mı? Çağırdılar mı? Hayır, gereğini yaptılar. Bizim geleneğimizde gereğini yapmak vardı."