Kılıçdaroğlu Edirne'de Kadınlarla Bir Araya Geldi
39 dakika önce
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Edirne'de, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlarla bir araya geldi.
CHP
lideri Kılıçdaroğlu
, Edirne
'de, '8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
'nde kadınlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, güzel bir Cumhuriyeti hayata geçirmek hepimizin elinde. Bunun mücadelesini vereceğiz" dedi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantı salonunda konuşan Kılıçdaroğlu, kadınların güzel bir cumhuriyet için büyük mücadele vermesi gerektiğini vurgulayarak "Hepimize bir görev düşüyor. İnsani bir görev düşüyor. Cumhuriyeti güçlendirmek. Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, güzel bir Cumhuriyeti hayata geçirmek hepimizin elinde. Bunun mücadelesini vereceğiz. Birlikte vereceğiz bu mücadeleyi. Bu mücadeleyi birlikte verirsek kazanmış oluruz. Kimin için çocuklarımız için. Güzel bir Türkiye
için. Bayrağımız için. Vatanımız için" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' toplantısının ardından bir fabrikada kadınlarla birlikte öğle yemeğinde buluşmak üzere yola çıktı.
(Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:26 Kaynak: İHA
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