Kılıçdaroğlu Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz

24.04.2022 21:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer birimiz bir zorlukla karşılaşıyorsak hiçbirimiz rahat değiliz. Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Olayları bu çerçevede değerlendirmek lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer birimiz bir zorlukla karşılaşıyorsak hiçbirimiz rahat değiliz. Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Olayları bu çerçevede değerlendirmek lazım" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan ve borcu nedeniyle elektriği kesildiği belirtilen 2 çocuk annesi Hülya Gültepe'nin evini ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, ailenin elektriğinin uzun süredir kesik olduğunu belirterek, "Aileyi dinledim, 2 güzel evladı var, yaşanan trajedi onların kaderi değildir. Eğer bu ülkede bir aile elektrik borcunu ödeyemiyorsa bir sorun var demektir. Kimse keyfinden 'elektrik borcunu ben ödemiyorum' demez. ya yiyecek ya elektrik borcunu ödeyecek; geliri bu kadar sınırlı. Yemeğini yediği zaman elektrik borcunu ödeyemiyor ve dolasıyla Türkiye böyle bir derin trajediyle karşı karşıya" dedi.

'HİÇBİRİMİZ AYDINLIKTA DEĞİLİZ'

Dünyanın ve Türkiye'nin değişmesi gerektiğini, bir değişime ihtiyaç olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Huzura ihtiyacımız var. Her evde huzura ihtiyacımız var. Bizim evlatlarımıza, gençlerimize borcumuz var. Daha güzel bir Türkiye'yi onlar için inşa etmek istiyoruz. Bütün siyasetçilerin onlara karşı sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Böyle bir sorumluluktan hiçbir siyasetçi kaçınamaz" diye konuştu.

Bu milletin karakterinin de değişimden yana olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Değişimin garantisi milletin karakteridir. Değişimi yapacağız. Değişimi gerçekleştireceğiz. Bu millet zulme karşı kulaklarını tıkamaz. Zulme karşı kulaklarını tıkamadığı için biz birbirimize emanetiz. Her bir vatandaş diğer vatandaşa emanettir. Eğer birimiz bir zorlukla karşılaşıyorsak hiçbirimiz rahat değiliz. Eğer bir kişimiz karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Bu çerçevede bakmak lazım olaylara. Bu çerçevede olayları değerlendirmek" lazım dedi.

Kılıçdaroğlu Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz
Kılıçdaroğlu Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz
Kılıçdaroğlu Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz
Kılıçdaroğlu Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz

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Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var Gazeteci Tufan Türenç, Ankara'da vefat etti Gazeteci Tufan Türenç, Ankara'da vefat etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz - Son Dakika


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