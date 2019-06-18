Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Eğer bize danışsalardı sakın Suriye'ye girmeyin derdik"
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Kılıçdaroğlu: "Eğer bize danışsalardı sakın Suriye'ye girmeyin derdik"

38 dakika önce

- CHP TMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- CHP TMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)
Kılıçdaroğlu: Eğer bize danışsalardı sakın Suriye'ye girmeyin derdik
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:19 Kaynak: AA
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