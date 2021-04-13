Kılıçdaroğlu: "Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası daha önce sattığı dövizleri tablolar halinde kendi internet sitesinde yayınlardı. Hangi tarihte, kaç liradan çıkmış, kim ne kadar fiyat vermiş, hangi bankaya, kişiye, kuruma satılmışsa bunların listesi vardı. Şimdi bu liste yok. Sorumuz da zaten buradan kaynaklanıyor. Listeyi niye gizliyorsunuz? Kime sağladınız bu büyük avantajları?" dedi

Bunu soruyorum, afişleri indiriyor, soru soramazsın diye. 'Bana hakarettir' diyor. Niye sana hakaret olsun? Sen her önüne geleni, seni eleştireni bana hakaret ediyor diye suçluyorsan o koltuktan derhal ayrılacaksın. Hesabını vermiyorsan ayrılacaksın. Devleti yöneten insanlar aynı zamanda milletine hesap verirler, aksi halde milleti küçümserler. Kibir buna engel olur. Beyefendinin kibri var."

10 milyon 219 bin işsizin adına "Nerede bu 128 milyar dolar?" diye sorduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Son iki yılda çalışırken işinden olan 2 milyon 918 bin yeni işsiz adına soruyorum; 1 milyon 953 bin esnaf, 2 milyon 83 bin çiftçi, 858 bin kamyon şoförü, 100 bin 575 taksici, 13 milyon 264 bin emekli, dul ve yetim adına soruyorum: Nerede bu 128 milyar dolar? Sayıları 1 milyona yaklaşan apartman görevlileri, aylık geliri asgari ücretin 3'te 1'i olan 9 milyon 80 bin 521 kişi adına soruyorum; 3 milyon 972 bin dul ve yetim, şehit yakınları ve gaziler adına soruyorum: Nerede bu 128 milyar dolar? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için soruyorum: Nerede bu 128 milyar dolar. 50 bin 278 muhtar adına soruyorum? Nerede bu 128 milyar dolar? Biz bunu öğrenmek zorundayız. 128 milyar doları 82 milyona bölersek, yani yeni doğan çocuktan en yaşlımıza kadar bölersek, kişi başına 1542 dolar düşüyor. 5 kişilik bir aile düşünün, aile başına 7 bin 710 dolar düşüyor. Bunu 8 ile çarpın kur üzerinden, her aile başına düşen 61 bin 680 Türk lirası. Bu para nereye gitti? Bu parayı öğrenmek zorundayız. Bunu sormak her namuslu, ahlaklı vatandaşın görevidir. Bunu sormak inanç sahibi olan, Allah'a inanan herkesin görevidir. Eğer kul hakkı en büyük günahsa, yüce yaratan kul hakkıyla önüme gelmeyin diyorsa 128 milyar doların hesabını bu sarayda oturanların vermesi lazım. Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari."

CHP'nin TBMM Grup Toplantısının yapıldığı salonda kürsünün her iki yanına "128 milyar dolar nerede?" yazılı pankart asıldı. Pankartlar, Kılıçdaroğlu'nun konuşması boyunca asılı kaldı.

(Bitti)