Kılıçdaroğlu: "Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari"

13.04.2021 16:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası daha önce sattığı dövizleri tablolar halinde kendi internet sitesinde yayınlardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası daha önce sattığı dövizleri tablolar halinde kendi internet sitesinde yayınlardı. Hangi tarihte, kaç liradan çıkmış, kim ne kadar fiyat vermiş, hangi bankaya, kişiye, kuruma satılmışsa bunların listesi vardı. Şimdi bu liste yok. Sorumuz da zaten buradan kaynaklanıyor. Listeyi niye gizliyorsunuz? Kime sağladınız bu büyük avantajları?" dedi

Bunu soruyorum, afişleri indiriyor, soru soramazsın diye. 'Bana hakarettir' diyor. Niye sana hakaret olsun? Sen her önüne geleni, seni eleştireni bana hakaret ediyor diye suçluyorsan o koltuktan derhal ayrılacaksın. Hesabını vermiyorsan ayrılacaksın. Devleti yöneten insanlar aynı zamanda milletine hesap verirler, aksi halde milleti küçümserler. Kibir buna engel olur. Beyefendinin kibri var."

10 milyon 219 bin işsizin adına "Nerede bu 128 milyar dolar?" diye sorduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Son iki yılda çalışırken işinden olan 2 milyon 918 bin yeni işsiz adına soruyorum; 1 milyon 953 bin esnaf, 2 milyon 83 bin çiftçi, 858 bin kamyon şoförü, 100 bin 575 taksici, 13 milyon 264 bin emekli, dul ve yetim adına soruyorum: Nerede bu 128 milyar dolar? Sayıları 1 milyona yaklaşan apartman görevlileri, aylık geliri asgari ücretin 3'te 1'i olan 9 milyon 80 bin 521 kişi adına soruyorum; 3 milyon 972 bin dul ve yetim, şehit yakınları ve gaziler adına soruyorum: Nerede bu 128 milyar dolar? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için soruyorum: Nerede bu 128 milyar dolar. 50 bin 278 muhtar adına soruyorum? Nerede bu 128 milyar dolar? Biz bunu öğrenmek zorundayız. 128 milyar doları 82 milyona bölersek, yani yeni doğan çocuktan en yaşlımıza kadar bölersek, kişi başına 1542 dolar düşüyor. 5 kişilik bir aile düşünün, aile başına 7 bin 710 dolar düşüyor. Bunu 8 ile çarpın kur üzerinden, her aile başına düşen 61 bin 680 Türk lirası. Bu para nereye gitti? Bu parayı öğrenmek zorundayız. Bunu sormak her namuslu, ahlaklı vatandaşın görevidir. Bunu sormak inanç sahibi olan, Allah'a inanan herkesin görevidir. Eğer kul hakkı en büyük günahsa, yüce yaratan kul hakkıyla önüme gelmeyin diyorsa 128 milyar doların hesabını bu sarayda oturanların vermesi lazım. Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari."

CHP'nin TBMM Grup Toplantısının yapıldığı salonda kürsünün her iki yanına "128 milyar dolar nerede?" yazılı pankart asıldı. Pankartlar, Kılıçdaroğlu'nun konuşması boyunca asılı kaldı.

(Bitti)

Kılıçdaroğlu: Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari
Kılıçdaroğlu: Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari
Kılıçdaroğlu: Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari
Kılıçdaroğlu: Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

4 kişiyi öldüren zanlıya aldığı her can için ayrı ayrı müebbet verildi 4 kişiyi öldüren zanlıya aldığı her can için ayrı ayrı müebbet verildi Usta sanatçı Erol Uras, 85 yaşında hayatını kaybetti Usta sanatçı Erol Uras, 85 yaşında hayatını kaybetti İlaçla ev sakinlerini uyutan ve bir kilo altınla kaçan bakıcı aranıyor! Bulana büyük ödül var İlaçla ev sakinlerini uyutan ve bir kilo altınla kaçan bakıcı aranıyor! Bulana büyük ödül var Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek Bilecik'te pide almaya giden vatandaşlara 'zam' şoku Bilecik'te pide almaya giden vatandaşlara 'zam' şoku Adına sahte hesap açılarak Adına sahte hesap açılarak "Hakan Ural'la benim oyum bir mi?" paylaşımı yapılan Aysun Kayacı ateş püskürdü Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı

Son Dakika Haberleri
17:22 Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim
17:18 Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi
17:08 Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu
16:55 Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:15 Koronavirüs bir bakanı daha istifaya sürükledi! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden ayrıldı
16:05 Ziraat Türkiye Kupası finaline İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor         
18:20
Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı         
18:00
Ali Ece'den Fenerbahçe taraftarına tezhürat önerisi: Paslaşa paslaşa gelin çocuklar, golleri atın dönün çocuklar Ali Ece'den Fenerbahçe taraftarına tezhürat önerisi: Paslaşa paslaşa gelin çocuklar, golleri atın dönün çocuklar         
17:26
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu         
17:08
Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu         
16:56
Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı         
16:52
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi         
15:12
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu         
13:45
İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı         
13:41
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler         
13:11
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 18:37:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: "Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei