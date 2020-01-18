Kılıçdaroğlu: "Eğitim sistemini bozduğunuz andan itibaren toplum geriye gider" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Eğitim sistemini bozduğunuz andan itibaren toplum geriye gider' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Eğitim sistemini bozduğunuz andan itibaren toplum geriye gider"

15 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı. (8)

Kılıçdaroğlu: Eğitim sistemini bozduğunuz andan itibaren toplum geriye gider

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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