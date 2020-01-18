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Kılıçdaroğlu: "Eğitim sistemini bozduğunuz andan itibaren toplum geriye gider"
15 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:48 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı. (8)
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