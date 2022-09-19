KILIÇDAROĞLU EKONOMİ MUHABİRLERİYLE BULUŞTU - Son Dakika
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KILIÇDAROĞLU EKONOMİ MUHABİRLERİYLE BULUŞTU

19.09.2022 01:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen Ekonomi Muhabirleri ile Aile Destekleri Sigortası Buluşması'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen Ekonomi Muhabirleri ile Aile Destekleri Sigortası Buluşması'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Ön gördüğümüz düzenleme ile yoksulluğu artık bu ülkede hiçbir siyasal parti istismar konusu yapamaz. Kişi yoksulsa sosyal devletin koruması altında olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir otelde ekonomi muhabirleriyle buluştu. Ekonomi Muhabirleri ile Aile Destekleri Sigortası Buluşmasına Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası ile ilgili yaptığı açıklamadan sonra gazetecilerle özel olarak görüştü.

"SORUN YOKSULLUĞU BİTİRMEK DEĞİL, OY İÇİN KULLANMAK"

Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri halinde Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçireceklerini belirterek, "Bugün aslında Türkiye'de kanayan bir yaraya bir şekilde çare üretmeye çalışıyoruz. Ama ürettiğimiz çare bizim özgün bir üretimimiz. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 102 sayılı sözleşmenin öngördüğü 9 sigorta dalını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 1971 yılında Türkiye parlamentosundan bir yasa çıkararak uluslararası çalışma örgütünün sosyal güvenliğinin asgari normlarının sözleşmesini kabul ettiler. Bu sözleşmeye göre, Türkiye 9 sigorta dalını uygulamayı taahhüt etti. Bunlardan 8'i uygulanıyor. En son işsizlik sigortası uygulamaya girdi ve hala devam ediyor, 9. Sigorta dalı 'Aile Destekleri Sigortası'. 51 yıldır Aile Destekleri Sigortası uygulanmıyor. Aile Destekleri Sigortasının temel amacı her aileye asgari gelir güvencesi sağlayan sigorta dalı. Dolayısıyla kişini doğumundan kişinin ölümüne kadar kişiyi ve aileyi sosyal devlete güvenceye aldığı bir sözleşme. Soru şu; neden Aile Destekleri Sigortası uygulanmıyor? Çünkü yardımlar yapılıyor, dağınık bir çerçevede yardımlar yapılıyor. Oysa bunu bir çatı altında hiçbir ayrım yapmadan sağlanması lazım. Sorun yoksulluğu bitirmek değil, yoksulluğu oy için kullanmak, yoksulluğu istismar etmek" diye konuştu.

"MEVSİMLİK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ OLACAK"

Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla bu toplantıda ön gördüğümüz düzenleme ile sizlere açıklayacağımız düzenleme ile yoksulluğu artık bu ülkede hiçbir siyasal parti istismar konusu yapamaz. Kişi yoksulsa sosyal devletin koruması altında olsun. Mevsimlik çalışan işçiler var. Mevsimlik çalışan işçiler için sosyal güvenlikleri olacak. Onlar mevsimlik bir yere gittiğinde Aile Destekleri Sigortası kurumu onlara yer bulacak. Tuvaletleri, banyoları, çocukların eğitimi için okul gibi ihtiyaçları karşılanacak" dedi.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU EKONOMİ MUHABİRLERİYLE BULUŞTU - Son Dakika

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