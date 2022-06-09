Kılıçdaroğlu: Ekonomide Kayış Koptu. Toparlayamıyorlar ve Yönetemiyorlar

Haber: BERKAY VAROL - Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da bir esnafa "İşler nasıl" diye sordu. Esnaf, "Biz, dert anlatmayacağız, anlat anlat bitmiyor. Her gittiğiniz yerde dert dinliyorsunuz. Biz soralım, sizin bir derdiniz varsa biz dinleyelim" dedi. Kılıçdaroğlu da esnafa, "Bizim derdimiz, aslında sizin derdiniz" karşılığını verdi. AKP'li bir milletvekilinin akrabası olduğunu söyleyen esnaf, "Biz de AK Partiliydik ama geçtik. Geçirdiler bizi" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Ekonomik durumumuz çok sıkıntılı" diyen bir minibüsçüye de "Ekonomide kayış koptu. Toparlayamıyorlar ve yönetemiyorlar" yanıtı verdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için bugün Ordu'ya geldi. Kılıçdaroğlu, Ordu'da esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu'na Ordu'da, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da eşlik etti.

Ordulu yurttaşlar, Kılıçdaroğlu'nu, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı ile karşıladı. Bir yurttaş, köylerinin yolunun olmadığını belirterek, "Gürpınar mahallesinin yolunda bir çay içemiyoruz. Toz havaya çıkıyor. Senden ricamız, köyümüzün yolunu yaptır. Hoş geldin sen Ordu'muza" dedi.

Kılıçdaroğlu'nu görmek isteyen bir genç, kalabalığın içinden geçerek, "Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sizi çok seviyoruz" dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elini sıktı.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce dile getirdiği ve iktidar oldukları takdirde kurulacağını söylediği Esnaf Bakanlığı'nı beklediklerini anlatan bir esnaf, "Çok önemli, esnafın derdini anlatacağı bir bakanlık" dedi. Kılıçdaroğlu da esnafa, "Esnafın da derdini söyleyeceği bir bakanlık" karşılığını verdi.

"ESNAF BU TOPLUMUN ORTA DİREĞİDİR"

Esnaf da "Bir kapı, çalacağımız; derdimizi anlatacağımız bir bakanlık çok güzel olacak. Çok beğendim bu fikrinizi. İnşallah hayata da geçireceksiniz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Yapacağız, hayata geçireceğiz. Esnafın sorunlarını çözeceğiz, onun farkındayım. Esnaf bu toplumun orta direğidir. Orta direğin çökmemesi lazım. Kazanması, üretmesi, alın teri dökmesi ve karşılığını da alması lazım" diye konuştu.

"İLK VE SON ÇAYIM. 11 GÜN SONRA KAPANIŞ YAPIYORUM"

Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında bir çay ocağına oturdu. Çay ocağını işleten esnaf, "İlk ve son çayım. 11 gün sonra kapanış yapıyorum. Daha başka bir şey diyemiyorum, bu kadar" diye dert yandı.

"TÜRKİYE ZENGİN BİR ÜLKE DE BİR AVUÇ İNSAN YİYOR O ZENGİNLİĞİ"

Esnafın "Nasıl çözeceğiz" diye sorduğu Kılıçdaroğlu, "Çözeceğiz, başka çaresi yok. Sizin sıkıntınız var. Az önce gittiğimiz çantacının, balıkçısının sıkıntısı var. Herkes bir şekliyle 'eve nasıl para götürürüz', onun derdinde. Türkiye zengin bir ülke de bir avuç insan yiyor o zenginliği. Hakça bölüşeceğiz. Bu haksızlığı bir şekliyle çözmemiz lazım. Toplumun da bize katılması lazım. Çağrı yaptım, 'Bize katılın' diye. Bu işin artık A partisi, B partisi yok" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, çay ocağında otururken yanına gelen bir Ordulu kadına "Nasılsınız" diye sordu. Kadın da "İyiyim, sizin sayenizde daha iyi olacağız" dedi.

Bir çiğ köfteci, işlerin nasıl olduğunu soran Kılıçdaroğlu'na, "Kasaya, manava, hale çalışıyoruz. Aldığımızı veriyoruz. Güzel olsun, herkes keyfine baksın. Bir çay, bir kahve lüks değil" yanıtını verdi.

ESNAFTAN KILIÇDAROĞLU'NA: "SİZİN BİR DERDİNİZ VARSA BİZ DİNLEYELİM"

Bir perdeci ise Kılıçdaroğlu'na, "Biz dert anlatmayacağız, anlat anlat bitmiyor. Her gittiğiniz yerde dert dinliyorsunuz. Biz soralım, sizin bir derdiniz varsa biz dinleyelim" dedi.

"BİZİM DERDİMİZ, ASLINDA SİZİN DERDİNİZ"

Esnafın sözleri üzerine gülümseyen Kılıçdaroğlu, "Bizim derdimiz var tabii ki. Bizim derdimiz, aslında sizin derdiniz. Esnafın da sanayicisinin de fındıkçısının da çaycısının da buğday üreticisinin de herkesin kazanması lazım. Gelirin hakça bölüşülmesi lazım. Bir avuç insan zengin olur, geniş kitleler fakir olursa bu ciddi bir sorun" karşılığını verdi.

ESNAF: BİZ DE AK PARTİLİYDİK AMA GEÇTİK. GEÇİRDİLER BİZİ

AKP'li bir milletvekilinin akrabası olduğunu söyleyen esnaf, "Biz de AK Partiliydik ama geçtik. Geçirdiler bizi" diye konuştu.

Bir manav, kendisini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na meyve ikram etti. Kılıçdaroğlu, esnaf ziyareti sırasında kendisini bekleyen Aleyna isimli bir genç kızın elini öptü. Genç kızın annesi, Kılıçdaroğlu'na, "Bu sefer son olsun ne olur, yeter artık" dedi.

Dönercide yemek yiyen bir genç Kılıçdaroğlu'na seslendi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, genci bekledi. Genç, "Merhaba Başkanım, hoş geldiniz" dedi. Kılıçdaroğlu da gence, "Hoş bulduk, afiyet olsun, malı götürüyorsun bakıyorum da" karşılığını verdi. Maçtan geldiklerini söyleyen gence Kılıçdaroğlu, "Ne oldu maç, kaç kaç" diye sordu. Genç, "Yenildik" dedi.

Ordulu yurttaşlar, sık sık Kılıçdaroğlu'nu durdurarak hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Kılıçdaroğlu, isteklerini kabul ederek yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.

"EKONOMİDE KAYIŞ KOPTU"

Kılıçdaroğlu, bir çay ocağına giderek minibüsçülerle çay içti. Artan maliyetlerden dert yanan bir minibüsçü, "Maliyetlerimiz, yakıtlarımız çok yüksek. Biz de durağımızı yarıya indirdik. Bir hafta yarısı, öbür hafta yarısı çalışıyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun eski çalışma düzenini sorduğu minibüsçü, "Eskiden tam çalışıyorduk. Yolcular azaldı. İşlerimiz çok sıkıntılı. Akaryakıtımız çok yüksek. Dün akşam yine zam geldi. Yine geleceği söyleniyor. Ekonomik durumumuz çok sıkıntılı" dedi. Kılıçdaroğlu da "Ekonomide kayış koptu. Toparlayamıyorlar ve yönetemiyorlar" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, kendisine dert yanan bir minibüsçüye, "Çocuğunuza şunu söyleyin; umutsuz olmayın. 'Bugün de Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Meseleleri çözecek' de" dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Ordulu bir yurttaşın ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, aileye taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.