Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Ekonomide sorun yaşıyoruz ama Türkiye terörden çok çekti"
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Ekonomide sorun yaşıyoruz ama Türkiye terörden çok çekti'

Kılıçdaroğlu: "Ekonomide sorun yaşıyoruz ama Türkiye terörden çok çekti"

7 dakika önce

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu:

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (7)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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