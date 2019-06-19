Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey açık farkla alacaktır
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimlerde göreceksiniz Ekrem Bey açık farkla alacaktır.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:28
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, "Bu seçimlerde göreceksiniz Ekrem Bey açık farkla alacaktır. Dolayısıyla YSK'da özel bir kumpas kurmaya kalksalar bile sonuç değişmeyecektir." dedi.
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