Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey açık farkla alacaktır
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Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey açık farkla alacaktır

51 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimlerde göreceksiniz Ekrem Bey açık farkla alacaktır.

Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey açık farkla alacaktır, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimlerde göreceksiniz Ekrem Bey açık farkla alacaktır. Dolayısıyla YSK'da özel bir kumpas kurmaya kalksalar bile sonuç değişmeyecektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:28 
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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