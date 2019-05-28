Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey'e haksızlığı giderecek olan İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in (İmamoğlu) bir haksızlıkla karşı karşı kaldığını vicdan sahibi herkes kabul ediyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in (İmamoğlu) bir haksızlıkla karşı karşı kaldığını vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Bu haksızlığı giderecek olan İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz." dedi.

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