Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey'e haksızlığı giderecek olan İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz
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Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey'e haksızlığı giderecek olan İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz

15 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in (İmamoğlu) bir haksızlıkla karşı karşı kaldığını vicdan sahibi herkes kabul ediyor.

Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey'e haksızlığı giderecek olan İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in (İmamoğlu) bir haksızlıkla karşı karşı kaldığını vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Bu haksızlığı giderecek olan İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:28 
İmamoğlu, İstanbul, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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