Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey'e haksızlığı giderecek olan İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz
15 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in (İmamoğlu) bir haksızlıkla karşı karşı kaldığını vicdan sahibi herkes kabul ediyor.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in (İmamoğlu) bir haksızlıkla karşı karşı kaldığını vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Bu haksızlığı giderecek olan İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:28
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