Kılıçdaroğlu, Elazığ'da Tedavi Gören Şehit Babasıyla Görüştü - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Elazığ'da Tedavi Gören Şehit Babasıyla Görüştü

09.07.2022 14:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Fethi Sekin’in Elazığ’da hastanede tedavi gören babası Zeki Sekin ile telefonda görüştü, başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Fethi Sekin'in Elazığ'da hastanede tedavi gören babası Zeki Sekin ile telefonda görüştü, başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran; Kurban Bayramı öncesi Elazığlı Şehit Fethi Sekin'in hastanede tedavi gören babası Zeki Sekin'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında Zeki Sekin ile telefonda görüşü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sekin, 7 gündür hastanede tedavi gördüğünü ve felç geçirdiğini söyledi, Kılıçdaroğlu'nun bayramını kutladı. Şehidin babası Zeki Sekin'den rahatsızlığı ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Geçmiş olsun. İnşallah sağlığına kavuşursun. Bayramınız kutlu olsun. Bütün dostlara, arkadaşlara, hepsine benim selamlarımı söyleyin" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Elazığ'da Tedavi Gören Şehit Babasıyla Görüştü - Son Dakika

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