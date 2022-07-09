Sekin, 7 gündür hastanede tedavi gördüğünü ve felç geçirdiğini söyledi, Kılıçdaroğlu'nun bayramını kutladı. Şehidin babası Zeki Sekin'den rahatsızlığı ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Geçmiş olsun. İnşallah sağlığına kavuşursun. Bayramınız kutlu olsun. Bütün dostlara, arkadaşlara, hepsine benim selamlarımı söyleyin" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu, Elazığ'da Tedavi Gören Şehit Babasıyla Görüştü - Son Dakika

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