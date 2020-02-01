Kılıçdaroğlu: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek (2)

6 saat önce

KILIÇDAROĞLU MALATYA'DA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin merkezi Elazığ'daki incelemelerinin ardından Malatya'ya geçti.

Kılıçdaroğlu: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek (2), System.String[]

KILIÇDAROĞLU MALATYA'DA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin merkezi Elazığ'daki incelemelerinin ardından Malatya'ya geçti. Partililer tarafından Kömürhan Köprüsü mevkisinde karşılanan Kılıçdaroğlu, Kale Belediye Başkanı Murat Koca'yı ziyaret etti. Kale Belediyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, dün Elazığ'da olduğunu hatırlatarak, "Belediye Başkanlarımızı ziyaret ettik, onları dinledik, taziyelerde bulunduk. Bugün Kale ilçesindeyiz, sayın başkanı ziyaret ettik. Sayın başkan özellikle, kırsak kesimde büyük ölçüde mal kaybına yol açan bir deprem yaşandığını ifade etti. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah bundan sonra buna benzer felaketleri yaşamayız" dedi.

Kılıçdaroğlu, depremde hasar oluşan Kale ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde ziyarette bulundu. CHP'li heyet, ardında en çok can ve mal kaybının olduğu Doğanyol ilçesine doğru yola çıktı.

Taha AYHAN/MALATYA,


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:49 Kaynak: DHA
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