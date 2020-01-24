Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Çetin Oktay ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Çetin Oktay ile görüştü - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Çetin Oktay ile görüştü

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Çetin Oktay ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Çetin Oktay ile görüştü, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Çetin Oktay ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile telefonda görüştü. Vali Kaldırım'dan ortaya çıkan tablo ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'la da görüşen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı, yürütülen çalışmalara destek verilmesi için görevlendirdi.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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