KILIÇDAROĞLU, ELEKTRİKLERİ KESİLEN MODA SAHNESİ'NE KANDİLLE GELDİ - Son Dakika
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KILIÇDAROĞLU, ELEKTRİKLERİ KESİLEN MODA SAHNESİ'NE KANDİLLE GELDİ

12.03.2022 14:20

Kılıçdaroğlu, Moda Sahnesi için kandil hediye ettiGökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK İSTANBUL, (DHA)- Elektrikleri kesilen Kadıköy'deki Moda Sahnesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sahnenin kurucularından Kemal Aydoğan'a kandil hediye etti.

Kılıçdaroğlu, Moda Sahnesi için kandil hediye etti

Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK İSTANBUL, (DHA)- Elektrikleri kesilen Kadıköy'deki Moda Sahnesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sahnenin kurucularından Kemal Aydoğan'a kandil hediye etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından elektrikleri kesilen ve sonra tekrar açılan Moda Sahnesi'ni ziyaret edeceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, bugün sahneyi ziyaret etti ve Moda Sahnesi kurucularından Kemal Aydoğan'a kandil hediye etti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, 'Toplum var eden değerlerden bir tanesi de sanat ve kültürdür. Sanat ve kültüre ne kadar önem verirsek Türkiye'nin saygınlığı, Türkiye'nin itibarı bütün dünyada o kadar iyi yankı uyandırır. Moda Sahnesi'nin elektriklerinin kesildiğini duyunca ürpermedim değil. Bir sanat alanında, icra edilmesinde, elektriklerin kesilmesinde başlı başına vahim bir tablodur dedi.

KANDİL EN ÇOK MODA SAHNESİ'NE YAKIŞIR

Elektriklerin sonradan bağlandığını duyduğunda mutlu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 'Elektriklere yapılan zamlar dolayısıyla siyasal iktidarı oldukça sert eleştirmiştim. Bu konuda düşüncelerimi de sosyal medyada paylaşmıştım. Bunun üzerine Sayın Bahçeli, kendi il başkanlarına talimat vererek bana kandiller göndermelerini söylemişlerdi. O kandillerden ikisi de burada. Düşündüm ki, bunlar en çok Moda Sahnesi'ne yakışır, benzer bir olayı yaşadılar. 21'nci yüzyıllarda kandillerden, lambalardan değil' Lambalar, kandiller ayrı şeyler. Onlar bizim kültürümüzün bir parçası. Elbette kandilimiz olsun, lambalarımız olsun, fenerlerimiz olsun ama 21'nci yüzyıldayız artık, elektriklerimiz olsun. Buzdolaplarımız çalışsın, dolayısıyla elektrikten yararlanan bütün esnafın, bütün vatandaşın en azından pahalı bir bedel ödemeyerek bu enerji hakkından yararlanmaları gerekiyor ifadelerini kullandı.

SANAT DEMEK ELEŞTİRMEK DEMEK

Sanat dünyasıyla birlikte olduğundan son derece mutlu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sahnenin kurucularından Kemal Aydoğan'a, 'Böyle bir ortamda sanat dünyasıyla beraber olduğum için son derece mutluyum. Bizi eleştirdiğiniz sürece biz kendi varlığımızı biraz daha güçlenmiş hissedeceğiz. Sanat demek aynı zamanda eleştirmek demektir. Dolayısıyla sanatın bu yönünü de ihmal etmeyelimdiye konuştu.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorduğu soruları da yanıtlayarak, 'Ankara'ya gittiğimde eşime yeni fatura gelip gelmedi mi bir sorayım. Şu anda haberim yok dedi. Devlet Bahçeli'ye sosyal medyadan emoji ile verdiği cevap için de 'gayet güzel bir emojiydi' ifadelerini kullandı.

Moda Sahnesi kurucularından Kemal Aydoğan ise Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, 'Ödemediğimiz ikinci faturanın son ödeme günü dün doldu. Önümüzdeki hafta bunlar bizim çok işimize yarayacak. Ziyaretiniz için çok teşekkürler dedi.

KILIÇDAROĞLU, ELEKTRİKLERİ KESİLEN MODA SAHNESİ'NE KANDİLLE GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ELEKTRİKLERİ KESİLEN MODA SAHNESİ'NE KANDİLLE GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ELEKTRİKLERİ KESİLEN MODA SAHNESİ'NE KANDİLLE GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ELEKTRİKLERİ KESİLEN MODA SAHNESİ'NE KANDİLLE GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ELEKTRİKLERİ KESİLEN MODA SAHNESİ'NE KANDİLLE GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ELEKTRİKLERİ KESİLEN MODA SAHNESİ'NE KANDİLLE GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ELEKTRİKLERİ KESİLEN MODA SAHNESİ'NE KANDİLLE GELDİ
KILIÇDAROĞLU, ELEKTRİKLERİ KESİLEN MODA SAHNESİ'NE KANDİLLE GELDİ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen Moda Sahnesi'ni ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen Moda Sahnesi'ni ziyaret etti Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti Emojili düello sürüyor! Bahçeli'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var Emojili düello sürüyor! Bahçeli'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var

Kemal Kılıçdaroğlu, Aydoğan, kandil, Moda, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU, ELEKTRİKLERİ KESİLEN MODA SAHNESİ'NE KANDİLLE GELDİ - Son Dakika


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