Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesi tarafından restore edilen Köy Konağını ziyaret etti - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elmadağ Belediyesi tarafından restore edilen Köy Konağını ziyaret etmesi

Köy Konağı'ndaki fotoğraflara bakması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın hizmetine sunulmak üzere Elmadağ Belediyesi tarafından restore edilen Köy Konağını ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın eşlik etti.