Kılıçdaroğlu Elmadağ'da Vatandaşlarla Buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in özelliği ne? Bir, Bay Kemal haram yemez. İki, Bay Kemal kul hakkı yemez. Üç, Bay Kemal fakirin fukaranın yanındadır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in özelliği ne? Bir, Bay Kemal haram yemez. İki, Bay Kemal kul hakkı yemez. Üç, Bay Kemal fakirin fukaranın yanındadır. Dört, bay Kemal saraylarda oturmaz, evinde oturur mütevazı. Ne derlerse desinler, kem söz sahibine aittir. Biz bütün hayatımızı millete adamış vaziyetteyiz." dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin Elmadağ'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında vatandaşlara hitap etti.



Bugün Elmadağ'da olmaktan onur ve şeref duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediye Başkan Adayları Adem Barış Aşkın'ın ilçesini ayağa kaldırmak, huzuru ve barışı inşa etmek istediğini söyledi.



Bütün insanları sevdiklerini, vatandaşlar arasında ayrım yapmak istemediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Vatandaşlarımızın siyasi görüşleri olabilir, inançları, kimlikleri, memleketleri farklı olabilir, ama hepimiz şu mübarek bayrağımızın altında yaşıyoruz. Bayrak, şehitler deyince akan sular durur. Vatanı vatan yapan budur. Beraber, birlikte olmaktır. Aynı bayrağın altında, aynı havayı teneffüs etmektir. O zaman biz huzurlu oluruz. Siyasette kavganın yerinin olmaması lazım. Siyaset hizmetle ölçülür. Hizmet yarışına sonuna kadar evet, kavga doğru değil. İnsanları birbirine düşürmek asla doğru değil."



Kılıçdaroğlu, Elmadağ'ı Ankara'da önemli bir marka yapacaklarına işaret ederek, Türkiye'nin işsizlik, pahalılık ve alınan maaşların yetmemesi sorunlarının bulunduğunu söyledi.



Uşak'ta yanına gelen yaşlı bir kadının "Türkçe öğretmeni oğlunun atanamadığını" söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, insanların çocuklarını nasıl okuttuğunu bildiğini, 7 kardeşi içinde kendisinin okuyabildiğini kaydetti.



Kadın bu derdini ağlayarak anlatırken "içinin cız ettiğini" belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 7,5 milyon işsizin olduğunu, bütün bunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.



"Bordroları göreceğim"



Vatandaşlardan umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, her şartta bütün zorlukları aşmak zorunda olduklarını ifade etti.



Milli Kurtuluş Savaşı'nda ayakkabı, yiyecek ekmek, silah olmadan büyük bir mücadele verildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki süreçte bütün bu zorlukları aşacağımız ilk adımı atacağız Allah'ın izniyle. Burada Adem başkanı, Ankara'da da Mansur başkanı büyükşehir belediye başkanı yapacağız. Onurla, gururla onların verdikleri hizmetleri her zaman, her yerde takip edeceğiz. Bakalım verdikleri sözleri tutuyorlar mı, tutmuyorlar mı? Siz de takip edeceksiniz, ben de takip edeceğim. Bütün belediye başkan adaylarıma şunu söyledim, sözünü tutmayacağınız vaatlerde bulunmayın. Vaatte bulunuyorsanız mutlaka yerine getirin."



Her belediye başkanından, oy versin vermesin vatandaşlar arasında ayrım yapmamalarını, belediyenin yaptığı her harcamanın hesabını vermelerini, asgari ücreti net 2 bin 200 lira yapmalarını ve farkı işçilere ödemelerini isteyen Kılıçdaroğlu, seçimden sonra Elmadağ'a geldiğinde işçilerin maaşlarının bordrolarına bakacağını söyledi.



"Soğan kuyruğuna mahkum ettiler"



Mansur Yavaş'ın bir Ankaralı, bir Cumhuriyet evladı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "6 milyonluk Ankara'da bir belediye başkanı bulamadılar, gittiler Kayseri'den belediye başkanı getirdiler buraya 'Sen Ankara'yı yöneteceksin' diye. Niye arkadaş, Ankaralı yönetemiyor mu? Buranın Seymenleri yok mu? Buranın evlatları yok mu?" dedi.



CHP'nin yönetim anlayışında israfın olmadığını, harcamaları tasarruf içinde yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, her istediğini yapan iktidarın 17 yılın sonunda insanları soğan kuyruğuna mahkum ettiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Ben bunları söyleyince 'Bay Kemal' konuşuyor diyorlar. Evet Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal doğruları söylüyor. Bay Kemal konuşmayıp da ne yapacak? Bay Kemal'in özelliği ne? Bir, Bay Kemal haram yemez. İki, Bay Kemal kul hakkı yemez. Üç, Bay Kemal fakirin fukaranın yanındadır. Dört, Bay Kemal saraylarda oturmaz, evinde oturur mütevazı çocuklarıyla beraber. Beş, Bay Kemal çocuklarına telefon açıp 'oğlum paraları sıfırladın mı' demez. Bay Kemal ne yapar? Bay Kemal dürüst ve namuslu adamdır. Hırsızlık yapmaz, devletini soymaz. Beytülmala el uzatmaz. Bizim özelliğimiz budur. Ne derlerse desinler, kem söz sahibine aittir. Biz bütün hayatımızı millete adamış vaziyetteyiz."



"Ayrım yapmayacağız"



Siyasete girerken mal varlığını açıkladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından mütevazı evlerde oturmalarını, israftan kaçınmalarını, vatandaşın derdiyle ilgilenmelerini istedi.



Millet arasında ayrım yapmayacaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Adem başkan Elmadağ'ı Ankara'nın yüzük taşı yapacak. Bu millet kahraman bir millettir. Taşına, toprağına, bayrağına, vatanına sahip çıkan bir millettir. Bize ne derlerse desinler, bizim için önemli olan bayrağımız, vatanımız, milletimiz. Biz bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu açıklamalarının ardından Elmadağ Yenimahalleliler Derneği ile Hasanoğlan Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Çevre Koruma Derneği'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.



Burada yaptığı konuşmada da Köy Enstitülerinin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, Ankara'da ve Elmadağ'da seçimleri aldıklarında eski yapılara önem vereceklerini söyledi.



Kılıçdaroğlu, vatandaşların "Hasanoğlan'ın ilçe yapılması" talebinin kendilerinin de arzusu olduğunu belirterek, buraya bir üniversitenin kurulması gerektiğinin altını çizdi.



İşçilerle sohbet etti



Elmadağ'dan ayrılırken uğradığı bir düğün salonunda gelin ve damada mutluluklar dileyen, fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, bir köprü inşaatında çalışan işçilerle de sohbet etti.



Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Ankara milletvekilleri de eşlik etti.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ankara'da Sporcuları Taşıyan Midibüs Devrildi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 17 Yaralı

İYİ Partili Belediye Başkanı Musa Öztürk, Kendisine Soru Soran Vatandaşı Fırçaladı

Kazada Hayatını Kaybeden Ankaragücü Taraftarı İçin Tören Düzenlendi

Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu