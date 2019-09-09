Kılıçdaroğlu, emniyet genel müdürü mehmet aktaş ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün geçirdiği trafik kazası sebebiyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:30 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün geçirdiği trafik kazası sebebiyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşinin kazada vefat etmesi sebebiyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
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