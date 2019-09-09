Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, emniyet genel müdürü mehmet aktaş ile görüştü
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Kılıçdaroğlu, emniyet genel müdürü mehmet aktaş ile görüştü

55 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün geçirdiği trafik kazası sebebiyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, emniyet genel müdürü mehmet aktaş ile görüştü, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün geçirdiği trafik kazası sebebiyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşinin kazada vefat etmesi sebebiyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Aktaş, Karabörk, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:46 Kaynak: DHA
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