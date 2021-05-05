Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'ndeki CHP'li ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'ndeki CHP'li ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi

05.05.2021 12:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerin mali sorunlarının sadece CHP'li belediyelere özgü olmadığını belirterek, "AK Parti'li belediyeler, MHP'li belediyeler, İYİ Partili belediyeler de kaynak yetersizliğinden büyük ölçüde şikayet ediyorlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerin mali sorunlarının sadece CHP'li belediyelere özgü olmadığını belirterek, "AK Parti'li belediyeler, MHP'li belediyeler, İYİ Partili belediyeler de kaynak yetersizliğinden büyük ölçüde şikayet ediyorlar." dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'nde yer alan CHP'li ilçe belediye başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Belediye başkanlarının Kovid-19 salgını ve 17 günlük tam kapanma sürecindeki çalışmalarına ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.

İlçe belediye başkanlarının zor koşullarda görev yaptıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, zor koşulları tetikleyen unsurların başında da pandemi sürecinin geldiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, beldelerde kimsenin aç ve açıkta kalmamasının en büyük arzuları olduğunu dile getirdi.

Görüşmede askıda bakkal defteri uygulamasının gündeme gelmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Askıda bakkal defteri. Bu çok önemli. Özellikle yoksul mahallelerdeki bakkal defterleri önemli. Şu açıdan, insanlar gidip o bakkaldan alışveriş yapıyorlar fakat ödeyemiyorlar paralarını. Gerçekten yoksul insanlar bunlar. Rakamlar çok büyük değil, bazen 3 bin, 5 bin, 2 bin lira, bin lira oluyor. Dolayısıyla bunların masraflarını bir şekliyle yardımseverlerden karşılayabilirsiniz, en azından ciddi bir yardımı yapmış olacaksınız." dedi.

İlçe belediye başkanlarının "bürokratlar bizi bazen yok sayıyor" sitemlerinin olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sizi istedikleri kadar yok saysınlar, sizi var eden zaten o bürokratlar değil, bulunduğunuz beldedeki halk. Halka güven verdiğiniz andan itibaren gerisinin hiçbir önemi yok. Kaymakam tanımazmış, vali görmezmiş, şu görmezmiş vesaire... Bunların hiçbir önemi yok.

Esnaf görüyor mu? Manav görüyor mu? Vatandaş görüyor mu? Beraber misiniz? Onlarla birlikte yürüyor musunuz? Onların sorunlarına çözüm üretiyor musunuz? Asıl önemli olan o. Çünkü sizi seçen bürokratlar değil, sizi seçen halk. Halka her türlü desteği vermek zorundasınız ve onlarla kucaklaşmak zorundasınız. Zaten yapıyorsunuz, bu konuda son derece mutluyuz."

"Belediyelerimize geçmişte haksızlık yapıldığı ortaya çıktı"

Görüşmede, Belediyeler Birliğinin araç dağıtımında haksızlık yaptığı konusunun gündeme geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, devreye girilerek rakamların ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Bizim belediyelerimize geçmişte haksızlık yapıldığı ortaya çıktı. Şimdi onu Belediyeler Birliği telafi etmeye çalışıyor ve bizim belediyelere verilmeyen pek çok araç yeni sistem içinde, kısa süre içinde ödenecek." dedi.

İçişleri Bakanlığının denetimleri konusuna değinildiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Denetimlerden çekinmeyin, boğazınızdan aşağı haram lokma inmediği sürece de korkmayın. İstedikleri kadar denetim yapsınlar, bir odayı ayırın telefonlarını verin her türlü ihtiyacını karşılayın, diledikleri gibi denetim yapsınlar." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin kirada oturması konusuna değinen Kılıçdaroğlu, kirada oturan gençlere yardım edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Kaynakları verimli kullandığımızda halka vereceğimiz güven artacak"

İller Bankası kesintisinin büyük bir sorun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü İller Bankası sizden para kesmediği sürece iflas edecek. Onun da kaynağı CHP'li belediyelere yapılacak yardımlardan kesinti yapmak. Kendisi öyle ayakta duruyor. Ama bütün bunlar dediğim gibi iktidara geldiğimizde hepsi çözülecektir. İktidara gelmemizin en önemli ayağını sizler oluşturuyorsunuz. Vereceğiniz hizmet CHP'nin oylarını yükseltecektir ve dolayısıyla CHP önümüzdeki süreçte iktidara geldiğinde göreceksiniz ki Türkiye'de pek çok sorun aşılacaktır.

Yerel yönetimlerin mali sorunları sadece CHP'li belediyelere özgü değil. AK Parti'li belediyeler, MHP'li belediyeler, İYİ Partili belediyeler de kaynak yetersizliğinden büyük ölçüde şikayet ediyorlar. Bizim tek özelliğimiz var, var olan kaynağı en verimli şekilde kullanmak. Dolayısıyla bunu en verimli şekilde kullandığınız zaman bu sorun büyük ölçüde aşılmış oluyor.

Bazen kendi belediyelerimizden de şikayet ediyoruz. Örneğin, Şişli Belediyemiz çok büyük borçlarla devraldı. Kimden? Bir CHP'li belediye başkanından devraldı. Şimdi o borçları büyük ölçüde tasfiye etti, belli bir noktaya getirdi. Aynı şekilde Beşiktaş Belediyemizde de benzer sorunlar vardı. Onlar da büyük ölçüde tasfiye ettiler, sorunları çözmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla var olan kaynakları verimli şekilde kullandığımızda halka vereceğimiz güven artacaktır."

Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'ndeki CHP'li ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'ndeki CHP'li ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'ndeki CHP'li ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'ndeki CHP'li ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'ndeki CHP'li ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'ndeki CHP'li ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Hisarcık, Marmara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'ndeki CHP'li ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu

Son Dakika Haberleri
14:15 ''Adınız cinayete karıştı'' yalanıyla 5 kişiyi dolandırdı. Kendini savunmak için söyledikleri 'Yok artık' dedirtti!
14:06 Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü
14:05 Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma
13:59 Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu
13:59 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
12:26 Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!
12:18 Endonezya'da koronavirüs test skandalı! Test için kullanılan çubuklar yıkanıp satılmış!
''Adınız cinayete karıştı'' yalanıyla 5 kişiyi dolandırdı. Kendini savunmak için söyledikleri 'Yok artık' dedirtti! ''Adınız cinayete karıştı'' yalanıyla 5 kişiyi dolandırdı. Kendini savunmak için söyledikleri 'Yok artık' dedirtti!         
14:15
Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma         
14:05
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı         
13:39
Vakaların yüzde 50 düştüğü kentte tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Çocuklarıyla markete gidenlere ceza kesildi Vakaların yüzde 50 düştüğü kentte tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Çocuklarıyla markete gidenlere ceza kesildi         
12:21
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler! Kooperatif kuran kadınlar, yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye satıyor Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler! Kooperatif kuran kadınlar, yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye satıyor         
11:57
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti         
11:33
Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular         
10:44
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 14:21:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'ndeki CHP'li ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement