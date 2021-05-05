Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'ndeki CHP'li ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerin mali sorunlarının sadece CHP'li belediyelere özgü olmadığını belirterek, "AK Parti'li belediyeler, MHP'li belediyeler, İYİ Partili belediyeler de kaynak yetersizliğinden büyük ölçüde şikayet ediyorlar." dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'nde yer alan CHP'li ilçe belediye başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Belediye başkanlarının Kovid-19 salgını ve 17 günlük tam kapanma sürecindeki çalışmalarına ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.

İlçe belediye başkanlarının zor koşullarda görev yaptıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, zor koşulları tetikleyen unsurların başında da pandemi sürecinin geldiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, beldelerde kimsenin aç ve açıkta kalmamasının en büyük arzuları olduğunu dile getirdi.

Görüşmede askıda bakkal defteri uygulamasının gündeme gelmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Askıda bakkal defteri. Bu çok önemli. Özellikle yoksul mahallelerdeki bakkal defterleri önemli. Şu açıdan, insanlar gidip o bakkaldan alışveriş yapıyorlar fakat ödeyemiyorlar paralarını. Gerçekten yoksul insanlar bunlar. Rakamlar çok büyük değil, bazen 3 bin, 5 bin, 2 bin lira, bin lira oluyor. Dolayısıyla bunların masraflarını bir şekliyle yardımseverlerden karşılayabilirsiniz, en azından ciddi bir yardımı yapmış olacaksınız." dedi.

İlçe belediye başkanlarının "bürokratlar bizi bazen yok sayıyor" sitemlerinin olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sizi istedikleri kadar yok saysınlar, sizi var eden zaten o bürokratlar değil, bulunduğunuz beldedeki halk. Halka güven verdiğiniz andan itibaren gerisinin hiçbir önemi yok. Kaymakam tanımazmış, vali görmezmiş, şu görmezmiş vesaire... Bunların hiçbir önemi yok.

Esnaf görüyor mu? Manav görüyor mu? Vatandaş görüyor mu? Beraber misiniz? Onlarla birlikte yürüyor musunuz? Onların sorunlarına çözüm üretiyor musunuz? Asıl önemli olan o. Çünkü sizi seçen bürokratlar değil, sizi seçen halk. Halka her türlü desteği vermek zorundasınız ve onlarla kucaklaşmak zorundasınız. Zaten yapıyorsunuz, bu konuda son derece mutluyuz."

"Belediyelerimize geçmişte haksızlık yapıldığı ortaya çıktı"

Görüşmede, Belediyeler Birliğinin araç dağıtımında haksızlık yaptığı konusunun gündeme geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, devreye girilerek rakamların ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Bizim belediyelerimize geçmişte haksızlık yapıldığı ortaya çıktı. Şimdi onu Belediyeler Birliği telafi etmeye çalışıyor ve bizim belediyelere verilmeyen pek çok araç yeni sistem içinde, kısa süre içinde ödenecek." dedi.

İçişleri Bakanlığının denetimleri konusuna değinildiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Denetimlerden çekinmeyin, boğazınızdan aşağı haram lokma inmediği sürece de korkmayın. İstedikleri kadar denetim yapsınlar, bir odayı ayırın telefonlarını verin her türlü ihtiyacını karşılayın, diledikleri gibi denetim yapsınlar." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin kirada oturması konusuna değinen Kılıçdaroğlu, kirada oturan gençlere yardım edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Kaynakları verimli kullandığımızda halka vereceğimiz güven artacak"

İller Bankası kesintisinin büyük bir sorun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü İller Bankası sizden para kesmediği sürece iflas edecek. Onun da kaynağı CHP'li belediyelere yapılacak yardımlardan kesinti yapmak. Kendisi öyle ayakta duruyor. Ama bütün bunlar dediğim gibi iktidara geldiğimizde hepsi çözülecektir. İktidara gelmemizin en önemli ayağını sizler oluşturuyorsunuz. Vereceğiniz hizmet CHP'nin oylarını yükseltecektir ve dolayısıyla CHP önümüzdeki süreçte iktidara geldiğinde göreceksiniz ki Türkiye'de pek çok sorun aşılacaktır.

Yerel yönetimlerin mali sorunları sadece CHP'li belediyelere özgü değil. AK Parti'li belediyeler, MHP'li belediyeler, İYİ Partili belediyeler de kaynak yetersizliğinden büyük ölçüde şikayet ediyorlar. Bizim tek özelliğimiz var, var olan kaynağı en verimli şekilde kullanmak. Dolayısıyla bunu en verimli şekilde kullandığınız zaman bu sorun büyük ölçüde aşılmış oluyor.

Bazen kendi belediyelerimizden de şikayet ediyoruz. Örneğin, Şişli Belediyemiz çok büyük borçlarla devraldı. Kimden? Bir CHP'li belediye başkanından devraldı. Şimdi o borçları büyük ölçüde tasfiye etti, belli bir noktaya getirdi. Aynı şekilde Beşiktaş Belediyemizde de benzer sorunlar vardı. Onlar da büyük ölçüde tasfiye ettiler, sorunları çözmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla var olan kaynakları verimli şekilde kullandığımızda halka vereceğimiz güven artacaktır."