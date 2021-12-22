Kılıçdaroğlu: En büyük hakem halktır, sandığı koymak lazım - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: En büyük hakem halktır, sandığı koymak lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizler yetki verdiğiniz müddetçe Türkiye sorunlarını aşabilir. Bir iktidara görev verdiniz; görevini yapmaya çalıştı ama bugün geldiğimiz nokta belli. Buradan çıkması lazım Türkiye'nin. Çıkmasının yolu da değişikliktir, değişimdir. En büyük hakem halktır. Sandığı koymak lazım. Sandığın gereği neyse başımızın üstüne" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile düzenlenen programda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, çok kavgalı hale geldiklerini, Türkiye'nin bu noktadan çıkması gerektiğini belirterek, "Madem Adem ile Havva'dan geliyoruz, niye kavga ediyoruz? Hepimiz kardeşiz o zaman. Hepimiz birbirimize insani olarak bakmak zorundayız. Güzel sözler söylemek zorundayız. Birbirimizin dertleriyle ilgilenmek zorundayız. Eğer bunu yapabilirsek emin olun, Türkiye çok hızlı büyür, kalkınır. Herkesin de karnı doyar. Yaşanan sıkıntıları siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmamız lazım. Beraber aşmamız lazım. Sıkıntıları aşmanın yolu birlikte olmaktır. Sıkıntıyı yaratanlar da siyasilerdir ama sıkıntıyı çözecek olanlar da siyasilerdir" diye konuştu.

'HALKA GİTMEK LAZIM'Kemal Kılıçdaroğlu, siyasilerin önünü vatandaşın açacağını dile getirerek, "Sizler yetki verdiğiniz müddetçe Türkiye sorunlarını aşabilir. Bir iktidara görev verdiniz; görevini yapmaya çalıştı ama bugün geldiğimiz nokta belli. Piyasalar, mutfaklar yangın yeri. Buradan çıkması lazım Türkiye'nin. Çıkmasının yolu da değişikliktir, değişimdir. En büyük hakem halktır. Halka gitmek, oyunu istemek lazım. Sandığı koymak lazım. Sandığın gereği neyse başımızın üstüne, bunu yapmamız lazım. Bunu yapabilirsek emin olun Türkiye'yi büyütürüz, kalkındırırız" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ekonomideki gelişmelere ilişkin "Şimdi hepimiz geldik dolara endekslendik; 'Dolar nereye gidiyor', 'Dolar düştü', 'Dolar yukarı çıktı', 'Dolar aşağı indi'. Çocuğunu akşam yatağa aç yatıran anne, hangi dolarla ilgilenecek? Doları var mı bunun? Yok. Dolayısıyla bugün açlık, sefalet ve yoksulluk var Türkiye'de. Bunun çözülmesi lazım. Her çocuğun yatağa karnı tok yatması lazım. İmkanlar vermek lazım. O imkanlar olmazsa sorunu çözemeyiz" diye konuştu.