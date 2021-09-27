KILIÇDAROĞLU: EN BÜYÜK KAYBIMIZ; YÜKSEK YETENEKLİ İNSANLARIN GELECEĞİNİ DIŞARIDA ARAMALARIDIR - Son Dakika

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27.09.2021 03:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Fütürizm-Apaydınlık Bir Gelecek Çalıştayı'nın ardından, İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 'lık depremin en yıkıcı hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Fütürizm-Apaydınlık Bir Gelecek Çalıştayı'nın ardından, İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 'lık depremin en yıkıcı hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti. Mansuroğlu Mahallesi'nde depremzedelerle bir araya gelen ve Proje Alanı Mağdurları Platformu üyelerinin deprem konutlarına ilişkin sıkıntılarını dinleyen Kılıçdaroğlu, "Sosyal devlet, sıkıntıyı yaşayan kişinin yanında olan devlettir. Rahmetli Ecevit döneminde ek vergiler çıkarıldı. Bazıları hala ödeniyor ama nerelere gittiğini sorduğumuzda, 'Bunun hesabını size mi vereceğiz' dediler. Bütün depremzede kardeşlerime seslenmek isterim; 'Hakkınızı arayın. Aradığınız sürece biz yanınızda olacağız" diye konuştu.

'GEREKİRSE DEĞİL, YAPILACAK'

Deprem konutlarının metrekare ve kat sayısının düşürülmesine değinen Kılıçdaroğlu, "Bunun gibi birçok sıkıntı var. Sosyal devletin yardımcı olması lazım. Bir kağıt imzalatıyorlar, 'Evini yapacağız ama seni borçlandıracağız' diyorlar. Normalde sosyal devletin afetzedelerin bütün zararını karşılık beklemeden karşılaması gerekiyor. Kanun teklifleri parlamentoda bekliyor. Açıldığında kimler afetzededen yana, kimler karşı bunu göreceksiniz. Kat yükseklikleri konusunda Sayın Tunç Soyer'e sesleniyorum. Sayın Tunç Başkan, eğer vatandaşımız bunu ödeyemiyorsa, bunu başka yollarla karşılamak gerekiyorsa, sizden istediğim bir şey var. 'Emsali artırmak için ne gerekirse yapılacak' dediniz. Gerekirse değil yapılacak" diye konuştu.

'SADECE BİZ TAKİPÇİSİ DEĞİLİZ, DOSTLARIMIZ VAR'

Bayraklı bölgesindeki gökdelenlere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Buradaki bu yüksek binalar yapılıyor. Diğerleri niye yapılmıyor? Engel çıkarırsa bütün İzmir, onlara hesap sorar. Orman yangınları bölgesinde bir, iki katlı evler vardı. Bunlara da kağıt imzalatmışlar. Biz belediye başkanlarıyla o bölgedeki yapılanmaları karşılayacağız. Ancak İzmir gibi çok daha fazla kapasiteyi içeren yeniden yapılanmanın maliyetini 11 belediye başkanının karşılaması mümkün değil. Kat yüksekliği vereceksiniz, gelecekler yapacaklar. Kimsenin cebinden de ek para çıkmayacak. Meraklanmayın takipçisiyiz. Sadece biz değil dostlarımız da var. İYİ Parti'nin yöneticileri de burada. Nasıl biz takip ediyorsak onlar da ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'BİR AY SONRA TEK BİR ÇADIR BIRAKMADIK'

Depremin yaşandığı 30 Ekim tarihinden bu yana Deprem Daire Başkanlığı vasıtasıyla yoğun çalışma başlattıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Bir ay sonra, 30 Kasım günü 50 bin insanın dışarıda kaldığı bir depremden bir tek çadır bırakmadık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda tüm İzmir seferber oldu. Halkımız depremzedelerimize sahip çıktı. Türkiye'ye örnek bir deprem sonrası dönemi yaşandı. 10 üniversite ve 84 akademisyenle İzmir'in röntgenini çekmek üzere dev bir proje başlattık. Tüm İzmir'i tarayıp, sondajlar yapıp mevcut diri fay hatlarının tespitini yapıyoruz. Türkiye'de böyle bir çalışma daha önce hiç yapılmamış. İnşaat mühendisleri odasıyla 33 bin 100 hanenin Bayraklı'da deprem güvenlik karnesini çıkarıyoruz" dedi.

'NE GEREKİRSE YAPACAĞIZ'

"Adına 'K alanı' veya 'korunması gereken alan' denilen bir uygulamayı hayata geçirdik" diyen Soyer, şöyle devam etti:

"Korunması gereken alan sıfatı almış bölgelerde mevcut durum neyse, mevzuata rağmen aynısının yerine yapılabilmesini mümkün hale getirdik. Bir konut, K sınırı içine dahil edildiği anda aynı kat yapılabiliyor. Emsal artışını bu şekilde vermiş olduk. Bizler Büyükşehir ve Bayraklı Belediyesi olarak ada ölçeğinde revizyon yaparak emsali arttırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu mevzuatın acilen değiştirilmesi lazım. Binaya ya oturulur ya oturulmaz. Azı, ortası olduğu zaman kafa karışıyor."

'HAKLARIMIZI ASLA BIRAKMAYACAĞIZ'

Proje Alanı Mağdurları Platformu adına konuşan Avukat Nilsu Karaman Aktarıcı ise "Mülklerimize Hazine tarafından el konuldu. Ben bir depremzede olarak eşya yardımı alamadım. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna tabi olduğum için, sözler verilmiş olmasına rağmen 30 bin TL eşya yardımı yapılmayan gruptayım. Toplanan deprem vergileri nerede çok merak ediyorum? Depremzedelere verilmesi gereken eşya yardımlarından mı tasarruf edilmiştir? Bu afet hepimizin başına gelebilir. Afet bölgesi adı altında belli yardımlardan neden yararlanamadık? Proje alanı dışındaki arkadaşlarımızın da birtakım mağduriyetleri var. Evlerine tekrar sahip olmak için bedel ödemek zorunda kalıyorlar. Nasıl ödeyecekler? Arkadaşlarımıza hak sahipliği tanınmadı. Meclis açılır açılmaz, lütfen bu kanundaki değişiklik için bir önerge verelim. Sayın yöneticilerimizden, zemin etütlerimizi, statik plan oluşturan esasları bizlere sunsunlar istiyoruz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Deprem, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU: EN BÜYÜK KAYBIMIZ; YÜKSEK YETENEKLİ İNSANLARIN GELECEĞİNİ DIŞARIDA ARAMALARIDIR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU: EN BÜYÜK KAYBIMIZ; YÜKSEK YETENEKLİ İNSANLARIN GELECEĞİNİ DIŞARIDA ARAMALARIDIR - Son Dakika
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