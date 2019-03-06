Kılıçdaroğlu: "En Büyük Varlık Kuyruğumuz İşsizlik Kuyruğu"
1 saat önce
- CHP ve İYİ Parti ortak mitingi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması DENİZLİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli Özay Gönlüm Meydanı'nda düzenlenen ortak mitinge katıldı.
- CHP
ve İYİ Parti
ortak mitingi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması
DENİZLİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
, Denizli Özay Gönlüm
Meydanı'nda düzenlenen ortak mitinge katıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ortak mitinge katılan vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:40 Kaynak: AA
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