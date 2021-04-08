SİNOP KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ERKEN SEÇİM' ÇAĞRISI - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye'yi gerçek kılacağız (4)

Sinop'ta esnaf ziyaretlerine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telekomünikasyon işi yapan bir esnafın 'Erken seçim bekliyor musunuz?' sorusuna, "Bir an önce seçim olması lazım, sandık kurulsun ortaya. Hepimizin Türkiye'nin geleceği konusunda sorumluluğu var. Benim de var, sizin de var, hanımların da var. Çünkü hepimizin ortak arzusu gelişen bir Türkiye, büyüyen bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, herkesin işinin gücünün olduğu bir Türkiye, işsizliğin olmadığı bir Türkiye. Bunu da birlikte yapacağız" dedi.