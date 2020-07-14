Kılıçdaroğlu: "Engelli kardeşlerimin bilmesini isterim, bizim belediyelerdeki bütün araçlara... - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek