Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile buluştu
7 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, makam odasındaki tablolardan birinin sahibi olan engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Yalçın'ın görüşmesi CHP Genel Merkezi tarafından paylaşıldı. Ressam Muhammed Yalçın, son çalışmalarından birini de CHP liderine hediye etti. Yalçın ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, Yalçın'ın bundan sonra yapmak istediği çalışmalara destek vereceklerini söyledi. - ANKARA
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti çıkışı: Biz partileri değil politikaları eleştiririz. Biz kişileri değil, zihniyetleri eleştiririz İYİ Partili İsmail Koncuk'tan Bülent Arınç'a KHK desteği Bakan Soylu'dan ABD ve AB'ye zor soru: O gelen paralar nereye gidiyordu? MHP'li Enginyurt'tan Bülent Arınç'ın KHK'lılar ile ilgili sözlerine tepki: FETÖ'cülere ağlayanlar en büyük haindir