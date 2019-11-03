Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile buluştu
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile buluştu

Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile buluştu

7 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile buluştu, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi.


Kılıçdaroğlu, makam odasındaki tablolardan birinin sahibi olan engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Yalçın'ın görüşmesi CHP Genel Merkezi tarafından paylaşıldı. Ressam Muhammed Yalçın, son çalışmalarından birini de CHP liderine hediye etti. Yalçın ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, Yalçın'ın bundan sonra yapmak istediği çalışmalara destek vereceklerini söyledi. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
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