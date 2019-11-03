Son Dakika Haberleri: - Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile buluştu
Son Dakika Genel - Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile buluştu

- Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile buluştu

6 saat önce

- Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile buluştuANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi.

- Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile buluştu

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, makam odasındaki tablolardan birinin sahibi olan, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Yalçın'ın görüşmesi CHP Genel Merkezi tarafından paylaşıldı. Ressam Muhammed Yalçın, son çalışmalarından birini de CHP liderine hediye etti. Yalçın ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu ise, Yalçın'ın bundan sonra yapmak istediği çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

- Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile buluştu

Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
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