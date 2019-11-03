Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, engelli ressam Yalçın ile görüştü
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, engelli ressam Yalçın ile görüştü

Kılıçdaroğlu, engelli ressam Yalçın ile görüştü

7 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, makam odasındaki tablolardan birinin sahibi, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, engelli ressam Yalçın ile görüştü, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, makam odasındaki tablolardan birinin sahibi, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre Yalçın, parti genel merkezinde görüştüğü Kılıçdaroğlu'na son çalışmalarından birini hediye etti.

Kılıçdaroğlu da teşekkür ettiği Yalçın'a "bundan sonra yapacağı çalışmalarda destek olacakları" sözü verdi.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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