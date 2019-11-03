Kılıçdaroğlu, engelli ressam Yalçın ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, makam odasındaki tablolardan birinin sahibi, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, makam odasındaki tablolardan birinin sahibi, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre Yalçın, parti genel merkezinde görüştüğü Kılıçdaroğlu'na son çalışmalarından birini hediye etti. Kılıçdaroğlu da teşekkür ettiği Yalçın'a "bundan sonra yapacağı çalışmalarda destek olacakları" sözü verdi.

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