Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz."