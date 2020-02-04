Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'Enkazdan çıkmış kişinin hastanede bana anlattığı dert ne biliyor musunuz? Çocuğum... - Son Dakika
Kılıçdaroğlu: "Enkazdan çıkmış kişinin hastanede bana anlattığı dert ne biliyor musunuz? Çocuğum...
6 saat önce
CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:18 Kaynak: AA
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu. (1)
Son Dakika Kılıçdaroğlu'ndan Kızılay'a yönelik sert sözler: Deprem bölgesinde tek bir çadırını görmedim "Yapacaklarımızın dahası var" diyen Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı Şehit yakınları, CHP'li vekillerin cenazeye gönderdiği çelenkleri parçaladı Son dakika: Manisa beşik gibi! 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi