Kılıçdaroğlu: "Enkazdan çıkmış kişinin hastanede bana anlattığı dert ne biliyor musunuz? Çocuğum... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Enkazdan çıkmış kişinin hastanede bana anlattığı dert ne biliyor musunuz? Çocuğum... - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Enkazdan çıkmış kişinin hastanede bana anlattığı dert ne biliyor musunuz? Çocuğum...

6 saat önce

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu.

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: Enkazdan çıkmış kişinin hastanede bana anlattığı dert ne biliyor musunuz? Çocuğum...

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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