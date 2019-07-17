Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu...
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Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu bilmesi lazım; bizim diplomatlarımız, yurt dışında çalışan arkadaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:48 Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu: "( Erbil
'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu bilmesi lazım; bizim diplomatlarımız, yurt dışında çalışan arkadaşlarımız, Türkiye
Cumhuriyeti'ni temsil ediyorlar. Onlara yapılan her saldırı, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırıdır ve biz bunu asla ve asla hoş görmeyiz ve bunun mutlaka nedenlerini öğrenmek isteriz."
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