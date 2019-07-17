Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu...
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Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu...

45 dakika önce

Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu bilmesi lazım; bizim diplomatlarımız, yurt dışında çalışan arkadaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorlar.

Kılıçdaroğlu:
Kılıçdaroğlu: "( Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu bilmesi lazım; bizim diplomatlarımız, yurt dışında çalışan arkadaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorlar. Onlara yapılan her saldırı, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırıdır ve biz bunu asla ve asla hoş görmeyiz ve bunun mutlaka nedenlerini öğrenmek isteriz."
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Erbil, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:48 Kaynak: AA
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