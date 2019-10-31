Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Erdal İnönü'yü andı
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Erdal İnönü'yü andı

Kılıçdaroğlu, Erdal İnönü'yü andı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü'yü vefatının 12'nci yılında saygı ve rahmetle andı.

Kılıçdaroğlu, Erdal İnönü'yü andı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü'yü vefatının 12'nci yılında saygı ve rahmetle andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdal İnönü, çok değerli bir bilim adamı, dürüst bir siyasetçi ve onurlu bir insandı. Siyasete espriyi, hoşgörüyü ve bugün çok ihtiyaç duyduğumuz uzlaşma kültürünü getirmişti. Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde İnönü'yü saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, Kemal Kılıçdaroğlu, Erdal İnönü, Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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