Kılıçdaroğlu, Erdal İnönü'yü andı
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü'yü vefatının 12'nci yılında saygı ve rahmetle andı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:16 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü'yü vefatının 12'nci yılında saygı ve rahmetle andı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdal İnönü, çok değerli bir bilim adamı, dürüst bir siyasetçi ve onurlu bir insandı. Siyasete espriyi, hoşgörüyü ve bugün çok ihtiyaç duyduğumuz uzlaşma kültürünü getirmişti. Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde İnönü'yü saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Karamollaoğlu'ndan ABD'ye tepki: Amerika yerlilerine uyguladığı soykırım tarihe geçmiş kara bir lekedir Bakan Soylu'nun "Lanet" diye nitelendirdiği Çukur dizisine suç duyurusu Sincaplar, kış için topladıkları bütün cevizleri arabanın kaputunda sakladı Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin giyeceği yeni önlük modellerini sosyal medya hesabından paylaştı