Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarılacağını müjdeleyecekti ama olmadı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta bir konuşmasında "Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin. Sizlere birçok güzellik takdim edeceğim" demişti. Milyonlar Erdoğan'ın vereceği müjdeye odaklanmış ancak beklenen konuşma gerçekleşmemişti.

MÜJDE MERAK KONUSU OLMUŞTU

Bugün partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağını duyurduğu müjdenin aslında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımızın kurtarılması olacağını belirtti.

"BİZ DE İSTERDİK BU KARDEŞLERİMİZİ KURTARILMASINI"

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili "Erdoğan Çarşamba günü bir müjde verecekti. Ona göre bu kardeşler kurtarılacaktı. Biz de böyle bir müjde bekledik. Biz de isterdik bu kardeşlerimizin kurtarılmasını, terör örgütüne güzel bir ders verilmesini. Devleti yöneten bir kişi 'Çok önemli açıklama yapacağım' diye konuşamaz. Operasyonlar gizli yapılır. Rahmetli Ecevit terör örgütünün başındaki kişiyi alırken eşine bile haber vermemiştir. Düğün bayramla devlet yönetilmez. Bunlar bir köyü bile yönetemez." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇOK UĞRAŞTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün katıldığı kongrede Gara'daki şehitlerimizle ilgili olarak "Bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık. 5 aydır kurtarmanın planlarını yapıyorduk ancak başaramadık" dedi.

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