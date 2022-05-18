Kılıçdaroğlu: "Erdoğan, 'Sadat ile Alakam Yok' Demişsin. Tanıştırayım, Devlet Sırlarının Konuşulduğu Toplantıda Solundaki 6. Kişi Sadat'ın Kurucusu" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Erdoğan, 'Sadat ile Alakam Yok' Demişsin. Tanıştırayım, Devlet Sırlarının Konuşulduğu Toplantıda Solundaki 6. Kişi Sadat'ın Kurucusu"

18.05.2022 15:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "SADAT ile alakam yok" sözleri karşısında; Cumhurbaşkanlığı’nda 23 Ocak 2018 tarihinde yapılan güvenlik zirvesinde çekilmiş ve SADAT’un kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin de yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ‘SADAT ile alakam yok’ demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT'ın kurucusu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "SADAT ile alakam yok" sözleri karşısında; Cumhurbaşkanlığı'nda 23 Ocak 2018 tarihinde yapılan güvenlik zirvesinde çekilmiş ve SADAT'un kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin de yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 'SADAT ile alakam yok' demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT'ın kurucusu" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü TBMM grup toplantısında; "SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu bizim kullandığımız darbeci bir oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor" diye konuştu.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı bir paylaşımla Erdoğan'a yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı fotoğraf; Cumhurbaşkanlığı'nda 23 Ocak 2018 tarihinde yapılan Güvenlik Zirvesi'nden çekilen bir kareye ait. Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı gündemiyle yapılan toplantıda çekilen fotoğrafta; dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile birlikte Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) kurucusu emekli tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'nin de toplantıya katıldığı görüldü. Bu toplantı, Cumhurbaşkanlığı tarafından da kamuoyuna açıklanmıştı.

"ERDOĞAN, SADAT İLE ALAKAM YOK DEMİŞSİN TANIŞTIRAYIM"

Kılıçdaroğlu, söz konusu fotoğrafı şu notla paylaştı:

"Erdoğan 'SADAT ile alakam yok' demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT'ın kurucusu. Silah tüccarı. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım."

(Görüntü: Arşiv)

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 'Sadat ile Alakam Yok' Demişsin. Tanıştırayım, Devlet Sırlarının Konuşulduğu Toplantıda Solundaki 6. Kişi Sadat'ın Kurucusu
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 'Sadat ile Alakam Yok' Demişsin. Tanıştırayım, Devlet Sırlarının Konuşulduğu Toplantıda Solundaki 6. Kişi Sadat'ın Kurucusu
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 'Sadat ile Alakam Yok' Demişsin. Tanıştırayım, Devlet Sırlarının Konuşulduğu Toplantıda Solundaki 6. Kişi Sadat'ın Kurucusu
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 'Sadat ile Alakam Yok' Demişsin. Tanıştırayım, Devlet Sırlarının Konuşulduğu Toplantıda Solundaki 6. Kişi Sadat'ın Kurucusu

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Adnan Tanrıverdi, SADAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan, 'Sadat ile Alakam Yok' Demişsin. Tanıştırayım, Devlet Sırlarının Konuşulduğu Toplantıda Solundaki 6. Kişi Sadat'ın Kurucusu' - Son Dakika


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