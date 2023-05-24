Kılıçdaroğlu: "Erdoğan, Sana Devletin Televizyonu TRT'den Sesleniyorum; İkimiz de Er Meydanına Çıkalım... Milletimiz, Onun Derdini Bileni de O... - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Erdoğan, Sana Devletin Televizyonu TRT'den Sesleniyorum; İkimiz de Er Meydanına Çıkalım... Milletimiz, Onun Derdini Bileni de O...

24.05.2023 22:28

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT’deki propaganda konuşmasında; “Erdoğan, sana devletin televizyonu TRT’den sesleniyorum; gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım. Devletin televizyonu TRT’de, senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun. Sen ki kendine reis dedirten, sen ki bir dünya lideri herhalde Bay Kemal’den çekinmezsin. E çık karşıma ve milletimiz, onun derdini bileni de o dertleri kimin çözebileceğini de bu vatanı kimin sevdiğini de görsün. Varsın, kararını versin” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT'deki propaganda konuşmasında; "Erdoğan, sana devletin televizyonu TRT'den sesleniyorum; gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım. Devletin televizyonu TRT'de, senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun. Sen ki kendine reis dedirten, sen ki bir dünya lideri herhalde Bay Kemal'den çekinmezsin. E çık karşıma ve milletimiz, onun derdini bileni de o dertleri kimin çözebileceğini de bu vatanı kimin sevdiğini de görsün. Varsın, kararını versin" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için TRT'de propaganda konuşmasını bugün yaptı. Kılıçdaroğlu, şunu söyledi:

"ERDOĞAN, SANA DEVLETİN TELEVİZYONU TRT'DEN SESLENİYORUM; GEL, ÇEKİNME. İKİMİZDE ER MEYDANINA ÇIKALIM"

"Sevgili halkım, bugün çok değerli bir davet için karşınızdayım. 14 Mayıs geride kaldı. Millet seçimini yaptı ve ben sandıkta Erdoğan ile baş başa kaldım. Artık yalnızca o ve ben varız. Sakın yanlış düşünmeyin, o parti bu parti yok. Artık sandıkta birbirine taban tabana zıt iki farklı anlayış var. Şimdi tarafsızlığı ile dünyaya ün salmış TRT ekranlarından yüksek cesareti ile gönüllere taht kurmuş, bir kişiye sesleneceğim.

Erdoğan, sana devletin televizyonu TRT'den sesleniyorum; gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım, devletin televizyonu TRT'de, senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun. Sen ki kendine reis dedirten, sen ki bir dünya lideri herhalde Bay Kemal'den çekinmezsin. E çık karşıma ve milletimiz, onun derdini bileni de o dertleri kimin çözebileceğini de bu vatanı kimin sevdiğini de görsün. Varsın, kararını versin.

Sevgili halkım, Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o da çok iyi biliyor ki; PKK ile masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Kahraman ordumuza kumpas kuranlara yol veren kendisidir. Bir milletin namusu olan ordunun kozmik odasını teröristlere açan kendisidir. 10 milyon düzensiz göçmeni, bile isteye vatanımıza sokan kendisidir. Yabancılara, el altından konut karşılığı vatandaşlık satan kendisidir. Milletin öz evladını, mülteciye çeviren bırak ev araba almayı, kira bile ödeyemeyecek duruma düşüren kendisidir. O biliyor da maalesef TRT'de bu gerçekleri sizlere göstermiyor. Bu konuşmayı, TRT istediği için değil; kanunen mecbur oldukları için yayınlıyorlar. Benim güzel halkım, görün, tanıyın, bu vatanı, bu milleti kimin sevdiğini bilin."

Kaynak: ANKA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan, Sana Devletin Televizyonu TRT'den Sesleniyorum; İkimiz de Er Meydanına Çıkalım... Milletimiz, Onun Derdini Bileni de O... - Son Dakika


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