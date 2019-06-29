Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Eren Erdem serbest bırakılmalıdır
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Kılıçdaroğlu: Eren Erdem serbest bırakılmalıdır

28 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu: Eren Erdem serbest bırakılmalıdır, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tutukluğu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Adalet temsilcisi bağımsız mahkemeler, iktidar adına değil 'Türk milleti adına' kararlarını verir. Eren Erdem, Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına, gazetecilik yaptığı için 1 yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:28 Kaynak: DHA
Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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