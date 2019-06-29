Kılıçdaroğlu: Eren Erdem serbest bırakılmalıdır
22 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:32 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tutukluğu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Adalet temsilcisi bağımsız mahkemeler, iktidar adına değil 'Türk milleti adına' kararlarını verir. Eren Erdem, Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına, gazetecilik yaptığı için 1 yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.
ANKARA,
3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için döverek hastanelik etti
Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik açıklama
İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı