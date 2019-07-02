Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu - Ergenekon davasında karar
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Kılıçdaroğlu - Ergenekon davasında karar

12 dakika önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (2)
Kılıçdaroğlu - Ergenekon davasında karar
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:14 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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