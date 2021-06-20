Kılıçdaroğlu: Erken seçim istiyoruz - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın perişan olduğunu ve bunun için erken seçim istediklerini belirterek, "Erken seçimi daha çok biz iktidara gelmek için değil bu millet, beladan kurtulsun diye istiyoruz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı toplantısı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Suriye'de barış ortamının sağlanması ve Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirerek şöyle dedi: