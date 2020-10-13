Kılıçdaroğlu: "Ermenistan'ın, daha fazla kan akmaması için işgal ettiği Azeri topraklarından... - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Ermenistan'ın, daha fazla kan akmaması için işgal ettiği Azeri topraklarından...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi Salondaki katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi Salondaki katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: " Ermenistan'ın, daha fazla kan akmaması için işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor. Ama başka bir şey yapıyor, sivilleri bombalıyor. Bir insanlık suçu, terör suçu."

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