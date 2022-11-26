CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: İktidara gelir gelmez öğrencilerimize 1 öğün ücretsiz yemek vereceğiz - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: İktidara gelir gelmez öğrencilerimize 1 öğün ücretsiz yemek vereceğiz

27.11.2022 00:30

Evinin mutfağında eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte video çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini ifade ederek, "İktidara gelir gelmez bu ülkenin güzel evlatlarına, tüm çocuklarımıza okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte evinin mutfağından çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Vatandaşın çok yoksullaştığını, bunun zulüm olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, iktidara sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde tüm çocuklara okullarda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçireceklerini belirtti.

"TÜM ÜLKE İŞLEMEDİĞİMİZ SUÇUN CEZASINI ÇEKİYOR GİBİYİZ"

Kılıçdaroğlu, "Ekonomi hepimizi vurdu. Çok yoksullaştık, buna artık yoksullaşma denmez. Bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız. Bunun adı olsa olsa zulüm olur. Tüm ülke işlemediğimiz bir suçun cezasını çekiyor gibiyiz. Ekonomik terördür bu. Ancak bu yoksulluk; terörün en kötüsü, çocuk yoksulluğu. Bambaşka bir seviye. Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç yarı tok yatağa giriyor" dedi.

"ÇOCUKLAR BESLENME SAATİNDE ARKADAŞLARINDAN SAKLANIYOR"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Öğretmenler ile konuşuyorum, bazı çocuklarımızın okula götürdüğü beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var. Vallahi bu var. Su ve ekmek… Bu ülkede çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor. Baygınlık geçiriyor. Anne ve babaları veresiye yazdırıp çocuklarına peynir ve ekmek alıyor. Bir şey yapmak zorundayız, bakın bu yoksulluğun zıttı zenginlik değil; bu yoksulluğun zıttı adalet. Bu çocuklara verilmeyen o adalet.

"ÖNERGE AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ"

Yol arkadaşlarıma söyledim, Meclis'te bu konuda bir destek isteyelim, çocuklarımıza beslenme saatinde, örneğin; ücretsiz yemek verilmesine yönelik bir önerge verelim dedik ve arkadaşlarım verdiler. Peki ne oldu? AK Parti ve MHP oyları ile bu önergemiz reddedildi.

"EN YOKSUL ÇOCUKLARA KARŞI EL KALDIRDILAR"

Allah aşkına aç çocuk nasıl bir siyaset kavgası olabilir, aklım almıyor. Reddetmek için ellerini kaldırdılar, bu milleti ne hale getirdiler. En yoksul ve en savunmasız çocuklarımıza karşı el kaldırdılar. Selvi Hanım ve ben haftalardır bu konuyu konuşuyoruz. Çok ama çok etkilendik bu konudan.

"ŞU AN DURUM ACİL"

İktidara gelir gelmez bu ülkeniz güzel evlatlarına, tüm çocuklarımıza okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz. Ancak şu an durum acil. Bekleyecek bir günümüz bile yok. Selvi Hanım ve ben düşündük, taşındık. Hemen bir çözüme ihtiyacımız var dedik. Beylikdüzü, İzmit, Çankaya, Safranbolu gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı ve yeterli yemek verecek uygulamayı hayata geçirdiler. İhtiyaç sahibi çocuklarımız arkadaşlarından geri kalmayacak bir biçimde beslenme çantalarına ulaşıyorlar, onlara teşekkür ediyorum. Kurumlara, iş insanlarına herkese çağrımdır. Belediyelerimize bu konuda lütfen destek verin."

Kaynak: ANKA
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