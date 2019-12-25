Kılıçdaroğlu, eski bakan Ergezen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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Kılıçdaroğlu, eski bakan Ergezen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi süren eski bakan Zeki Ergezen'i hastanede ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:58 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi süren eski bakan Zeki Ergezen'i hastanede ziyaret etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bir süredir Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde tedavi gören Ergezen'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileğini ilettiği belirtildi.
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