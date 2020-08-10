(KILIÇDAROĞLU ESKİ ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANI CEM KARA'NIN CENAZE TÖRENİN KATILDI - Son Dakika

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, DHA

Kanser tedavisi gören ve 58 yaşında hayatını kaybeden eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara son yolculuğuna uğurlandı. Çatalca Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Cem Kara için cenaze namazı öncesinde Çatalca Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi 'nden iki dönem belediye başkanlığı yapan Cem Kara 58 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Kara için cenaze namazı öncesinde Çatalca Belediye önünde tören düzenlendi. Törene çok sayıda CHP'li belediye başkanı ve vatandaş katıldı. Törende Kara için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Törenin ardından cenaze namazı için Kara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Çatalca Ulu Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin ve çok sayıda CHP'li katıldı. Son yolcuğuna uğurlanan Kara'yı Çatalcalı vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Eşi Nuran Kara ile çocukları İzel ve Selçuk Kara taziyeleri kabul etti. Kara'nın cenazesi, helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Ferhat Paşa Mezarlığı'na götürüldü.

Belediye binası önünde gerçekleşen törende konuşan İBB Ekrem İmamoğlu ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi. İmamoğlu, "Çatalca Belediyesi'ne kendisini adamış, burada 10 yıl hizmet etmiş bir insan için umut ediyorum ilçe belediye başkanımızla adını burada daimi kılacak güzel bir hizmeti yapar ve ismini burada ömür boyu yaşatırız. Bu konuda Çatalca halkına sözümüzdür. Tabii ki insanın canı acıyor. Ölümün erkeni geçi yok. Güzel bir iz bırakıp şu dünyadan göçmek inşallah hepimize nasip olur" dedi.