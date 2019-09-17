Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Kazım Arslan'ın adının verildiği parkın açılış törenine katıldı
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Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Kazım Arslan'ın adının verildiği parkın açılış törenine katıldı

38 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eski Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın adının verildiği parkın açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eski Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın adının verildiği parkın açılış törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Kazım Arslan'ın adının verildiği parkın açılış törenine katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Kazım Arslan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:54 Kaynak: AA
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