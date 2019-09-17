Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Kazım Arslan'ın adının verildiği parkın açılış törenine katıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eski Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın adının verildiği parkın açılış törenine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:54 Kaynak: AA
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