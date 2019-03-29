Kılıçdaroğlu Eskişehir'e Geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim çalışmaları kapsamında yarın Eskişehir'e geleceği açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim çalışmaları kapsamında yarın Eskişehir'e geleceği açıklandı.



CHP İl Başkanı Abdulkadir Adar, yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Kılıçdaroğlu, seçim kampanya sürecinde 'Ulusa Sesleniş' son canlı yayın programını Eskişehir'de gerçekleştirecektir" diye belirtti.



Bir otelde, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılacağı programın saat 11.00'de düzenleneceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı

Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler

Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Destek Ödemeleri Bugün Saat 18.00'den Sonra Tek Seferde Yapılacak