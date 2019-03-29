Kılıçdaroğlu Eskişehir'e Geliyor
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim çalışmaları kapsamında yarın Eskişehir'e geleceği açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim çalışmaları kapsamında yarın Eskişehir'e geleceği açıklandı.
CHP İl Başkanı Abdulkadir Adar, yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Kılıçdaroğlu, seçim kampanya sürecinde 'Ulusa Sesleniş' son canlı yayın programını Eskişehir'de gerçekleştirecektir" diye belirtti.
Bir otelde, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılacağı programın saat 11.00'de düzenleneceği belirtildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:45 Kaynak: İHA
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