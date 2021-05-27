Kılıçdaroğlu esnafı gezdi, genç kıza çiçek hediye etti - Son Dakika

Burdur'a bir dizi ziyaret için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uzun Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafı tek tek gezen Kılıçdaroğlu, Burdur'un tek kadın halk otobüsü şoförü Ayşe Gürdal'ın otobüsüne binerek başarılar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi ziyaretinin ardından Uzun Çarşı'da bulunan esnafı ziyaret etti. Ziyaret esnasında Genel Başkan Kılıçdaroğlu kendisine selam veren genç kıza çiçek takdiminde bulundu. Daha sonra Burdur'un tek kadın halk otobüsü şoförü Ayşe Gürdal'ın otobüsüne binen Kılıçdaroğlu, Ayşe Gürdal ile bir süre sohbet ettikten sonra başarılar diledi. Halk otobüsü şoförü Ayşe Gürdal, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ardından Kılıçdaroğlu Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği önünde sipsi icracılığı yapan Hüseyin Demir'in sipsi çalmasına alkış ile eşlik etti. Dernek üyelerinin sipsi eşliğinde oyun havası oynamasının ardından Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği'ne geçen Kılıçdaroğlu, ayran içti. Dernek Başkanı Hüseyin Demir, Kılıçdaroğlu'na puşi ve sipsi hediye etti. - BURDUR