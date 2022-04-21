Kılıçdaroğlu, evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu

21.04.2022 23:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram, asıl sorun o. Sorunu çözecek olan da siyaset kurumu, başka kimse değil." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram, asıl sorun o. Sorunu çözecek olan da siyaset kurumu, başka kimse değil." dedi.

Kılıçdaroğlu, Çukurambar'da bulunan evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından, evinin önünde bekleyen gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Buzdolabı gibi sıkıntıları nasıl çözeceksiniz?" sorusu üzerine, "Bunların hepsini çözeriz. Asıl önemli olan bu ülkede huzur içinde yaşamasıdır. Kimsenin elektriği, doğal gazı kesilmesin. Eğer bunlar bir insanlık hakkı ise bu ülkede yaşayan insanların hakkı ise devletlerin bu hakkı insanlara teslim etmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bir soru üzerine 5 muhalefet partisi genel başkanının kendisini telefonla aradığını belirten Kılıçdaroğlu, "Sayın genel başkanlar aradılar konuştum, sağ olsunlar. Elektriği kesilen 4 milyon insanın sesi olmak gerekiyordu. Bunun için bir farkındalık yapmak gerekiyordu, bunu yaptık." diye konuştu.

"Elektriği kesilen bazı aileleri ziyaret edeceğim"

Elektriği kesilen bazı aileleri yarın ziyaret edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, elektriği olmayan bir insanla aynı durumu yaşamak gerektiğine dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, "Hep söylerim 'bir sorunu çözmek istiyorsanız önce sorunu yaşayanları dinlemeniz lazım' diye. Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram asıl sorun o. Sorunu çözecek olan da siyaset kurumu, başka kimse değil." dedi.

Faturanın tutarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Rakamların hiçbir önemi yok. O rakamları zaten ben ödeyebilirim. Benim aylığım zaten buna yetiyor." açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Enerji dağıtımı kamulaştırılmalı mı?" sorusuna da "Kamucu bir anlayışla yaklaşmak gerekiyor elbette. Biz elektrik faturasını öderken yapacağı yatırımın bedelini, karlarını, bunların gelecekte yapacakları yatırımlar, artı araştırmalar bunun bedelini, kayıp kaçak bedelini ayrıca ödüyoruz. Şimdi şu sorunun cevabını iktidardan beklerim, elektrik dağıtım şirketleri sözleşmelerine göre yapacaklarını taahhüt ettikleri yatırımları yaptılar mı yapmadılar mı? Eğer yatırımları yapsalardı Isparta elektriksiz kalmazdı günlerce. Parayı biz vermişiz. Aboneler parayı veriyor. Sözleşmeler kamuoyuna niye açıklanmıyor. İşimiz çok ama zor değil. Kararlı bir şekilde gideceğiz." yanıtını verdi.

"Sandığın bir an önce gelmesini istiyoruz"

Bir başka soru üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yönetilmediğini savunarak, şöyle konuştu:

"Yönetme gücü olan bir iktidar geleceği planlar. Yarın sabah ne olacağını, bırakın hükümeti sanayici de iş adamı da esnaf da vatandaş da bilmiyor. Herkes yeni bir güne nasıl uyanacağız diye bakıyor. Oysa sağlıklı işleyen bir demokraside iktidarlar bir gelecek planı yapar. O planlarına uygun olarak hareket ederler. Sanayici, yatırımcı, esnaf ona bakar, ve ona göre bir plan yapar ama yarın sabah ne olacağını kimse bilmiyor. Yönetemiyorlar, sorunların peşinde koşuyorlar. O nedenle halk daha ağır faturalarla karşılaşmasın diye sandığın bir an önce gelmesini istiyoruz."

??????? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Müsaade ederlerse faturayı ben öderim, bunu da yaparsam Selvi Hanım için yaparım." şeklindeki önerisi de sorulan Kılıçdaroğlu, "Bugün Meral Hanım ile konuştum. Tabii dedi ki 'Elektrikler kesilecek ama asıl sıkıntıyı Selvi Hanım çekecek' dedi. Önemli değil. Önemli olan elektriksiz kalan evlerde yaşanan dramın 84 milyona duyurulmasıdır. Bunun için eğer bir sıkıntı var o sıkıntıyı büyük bir keyifle çekeceğiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu
Kılıçdaroğlu, evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu
Kılıçdaroğlu, evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu
Kılıçdaroğlu, evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: 'Elektriği Kesilen Bazı Aileleri de Ziyaret Edeceğim. Acıyı Yaşamak Lazım' Kılıçdaroğlu: 'Elektriği Kesilen Bazı Aileleri de Ziyaret Edeceğim. Acıyı Yaşamak Lazım' Başkan Vekili Subaşı'na CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan tebrik Başkan Vekili Subaşı'na CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan tebrik

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Çukurambar, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
23:39 CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
23:05 Mariupol'ün tahliyesi devam ediyor! Çamura saplanan otobüsler halat yardımıyla çekiliyor
22:40 ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin içinde 120'den fazla insansız hava sistemi bulunuyor
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 23:57:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement