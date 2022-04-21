Kılıçdaroğlu, evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram, asıl sorun o. Sorunu çözecek olan da siyaset kurumu, başka kimse değil." dedi.

Kılıçdaroğlu, Çukurambar'da bulunan evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından, evinin önünde bekleyen gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Buzdolabı gibi sıkıntıları nasıl çözeceksiniz?" sorusu üzerine, "Bunların hepsini çözeriz. Asıl önemli olan bu ülkede huzur içinde yaşamasıdır. Kimsenin elektriği, doğal gazı kesilmesin. Eğer bunlar bir insanlık hakkı ise bu ülkede yaşayan insanların hakkı ise devletlerin bu hakkı insanlara teslim etmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bir soru üzerine 5 muhalefet partisi genel başkanının kendisini telefonla aradığını belirten Kılıçdaroğlu, "Sayın genel başkanlar aradılar konuştum, sağ olsunlar. Elektriği kesilen 4 milyon insanın sesi olmak gerekiyordu. Bunun için bir farkındalık yapmak gerekiyordu, bunu yaptık." diye konuştu.

"Elektriği kesilen bazı aileleri ziyaret edeceğim"

Elektriği kesilen bazı aileleri yarın ziyaret edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, elektriği olmayan bir insanla aynı durumu yaşamak gerektiğine dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, "Hep söylerim 'bir sorunu çözmek istiyorsanız önce sorunu yaşayanları dinlemeniz lazım' diye. Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram asıl sorun o. Sorunu çözecek olan da siyaset kurumu, başka kimse değil." dedi.

Faturanın tutarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Rakamların hiçbir önemi yok. O rakamları zaten ben ödeyebilirim. Benim aylığım zaten buna yetiyor." açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Enerji dağıtımı kamulaştırılmalı mı?" sorusuna da "Kamucu bir anlayışla yaklaşmak gerekiyor elbette. Biz elektrik faturasını öderken yapacağı yatırımın bedelini, karlarını, bunların gelecekte yapacakları yatırımlar, artı araştırmalar bunun bedelini, kayıp kaçak bedelini ayrıca ödüyoruz. Şimdi şu sorunun cevabını iktidardan beklerim, elektrik dağıtım şirketleri sözleşmelerine göre yapacaklarını taahhüt ettikleri yatırımları yaptılar mı yapmadılar mı? Eğer yatırımları yapsalardı Isparta elektriksiz kalmazdı günlerce. Parayı biz vermişiz. Aboneler parayı veriyor. Sözleşmeler kamuoyuna niye açıklanmıyor. İşimiz çok ama zor değil. Kararlı bir şekilde gideceğiz." yanıtını verdi.

"Sandığın bir an önce gelmesini istiyoruz"

Bir başka soru üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yönetilmediğini savunarak, şöyle konuştu:

"Yönetme gücü olan bir iktidar geleceği planlar. Yarın sabah ne olacağını, bırakın hükümeti sanayici de iş adamı da esnaf da vatandaş da bilmiyor. Herkes yeni bir güne nasıl uyanacağız diye bakıyor. Oysa sağlıklı işleyen bir demokraside iktidarlar bir gelecek planı yapar. O planlarına uygun olarak hareket ederler. Sanayici, yatırımcı, esnaf ona bakar, ve ona göre bir plan yapar ama yarın sabah ne olacağını kimse bilmiyor. Yönetemiyorlar, sorunların peşinde koşuyorlar. O nedenle halk daha ağır faturalarla karşılaşmasın diye sandığın bir an önce gelmesini istiyoruz."

??????? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Müsaade ederlerse faturayı ben öderim, bunu da yaparsam Selvi Hanım için yaparım." şeklindeki önerisi de sorulan Kılıçdaroğlu, "Bugün Meral Hanım ile konuştum. Tabii dedi ki 'Elektrikler kesilecek ama asıl sıkıntıyı Selvi Hanım çekecek' dedi. Önemli değil. Önemli olan elektriksiz kalan evlerde yaşanan dramın 84 milyona duyurulmasıdır. Bunun için eğer bir sıkıntı var o sıkıntıyı büyük bir keyifle çekeceğiz." diye konuştu.